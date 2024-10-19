Подводный «пылесос». Учёные нашли животное возрастом 555 миллионов лет

«Это существо чуть меньше человеческой ладони, и на его теле, прямо посередине, находится вопросительный знак, который делит его на левую и правую стороны, — говорит руководитель исследования, доцент геологии Университета штата Флорида Скотт Эванс. —Мы не знаем других окаменелостей той эпохи, которые бы так определённо показывали этот тип организации. Это тем более интересно, поскольку существо, вероятно, было одним из первых животных, способных к самостоятельному передвижению».