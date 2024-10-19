Подводный «пылесос». Учёные нашли животное возрастом 555 миллионов лет

Группа учёных во главе с геологом Скоттом Эвансом из Университета штата Флорида (США) сделала удивительное открытие: она обнаружила ископаемые останки одного из древнейших обитателей Земли. Его возраст оценивают приблизительно в 555 миллионов лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Evolution & Development.
А на спине — вопросительный знак
Останки найдены в Национальном парке Нильпена Эдиакара, что в Австралии. Он был открыт лишь 1,5 года назад, но давно известен своими залежами окаменелостей, представляющими большой интерес для науки.
«В тени крупнейшего горного хребта Южной Австралии под почвой лежит ископаемая летопись, раскрывающая богатую историю жизни на Земле», — так поэтично начинается статья об этом открытии на портале Phys.org.
Обнаруженное существо тоже представляет огромную ценность для палеонтологов. Оно обитало в океане задолго до так называемого Кембрийского взрыва, случившегося примерно 538 миллионов лет назад. В то время одноклеточные организмы начали массово эволюционировать в первых многоклеточных животных, то есть в более сложные формы жизни. Учёным крайне интересно узнать, как это происходило.
Как отмечают исследователи, это самое раннее из известных науке животных, у которого явно выражена лево-правая асимметрия, а это очень важный признак эволюционного скачка.
«Это существо чуть меньше человеческой ладони, и на его теле, прямо посередине, находится вопросительный знак, который делит его на левую и правую стороны, — говорит руководитель исследования, доцент геологии Университета штата Флорида Скотт Эванс. —Мы не знаем других окаменелостей той эпохи, которые бы так определённо показывали этот тип организации. Это тем более интересно, поскольку существо, вероятно, было одним из первых животных, способных к самостоятельному передвижению».
Чистил «ковры» на дне океана
На прилагаемой реконструкции действительно хорошо различима загогулина на спине животного в форме вопросительного знака. Также нетрудно заметить сходство Quaestio simpsonorum с роботом-пылесосом. И это неслучайно!
По словам исследователей, древний обитатель морей и вёл себя как миниатюрный пылесос, чистящий подводные «ковры». Перемещаясь по дну, он поглощал питательные вещества из микроскопических водорослей, бактерий и прочих организмов. Они образовывали слой слизи, своего рода органический мат. Его текстура до сих пор сохранилась в каменных плитах национального парка, где сделана находка.
Во время раскопок учёные нашли отчётливые отпечатки этого существа и его следы. «Когда мы перевернули камень и очистили его, то обнаружили следовую окаменелость — явный признак того, что организм Quaesti мог передвигаться. Это был один из самых захватывающих моментов в нашей работе», — вспоминает соавтор исследования Ян Хьюз, аспирант Гарвардского университета.
Ещё один учёный, геолог Мэри Дросер, руководившая раскопками в этом месте на протяжении более 20 лет, подчёркивает важность открытия: «Это невероятно познавательно с точки зрения летописи жизни на Земле. Исследования окаменелостей рассказывают нам, как развивались животные и какие процессы привели к массовым вымираниям, будь то изменения климата или недостаток кислорода».
Теперь научная группа надеется продолжить поиски по всей территории парка.
«Каждый раз, когда мы копаем, находим что-то новое. Несмотря на то, что это были одни из первых животных на планете, они уже отличались разнообразием. Мы видим, что на самом раннем этапе эволюции произошёл взрыв», — отмечает Ян Хьюз.