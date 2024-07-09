Подводные вулканы влияют на жизнь человека

Для того, чтобы вулканы «выбрались» на поверхность, им необходимо выбросить достаточное количество лавы, являющейся строительным материалом для нового острова. Также требуется, чтобы в этом месте моря или океана отсутствовали мощные течения, и важен состав самой лавы. Лава, которая образует пемзу, нового острова сложить не сможет и вскоре будет разнесена водой, растворится без следа — как, судя по всему, и произошло с островом Табор. Лава, состоящая из более тяжелых фракций, может выстроить нечто более долговечное.