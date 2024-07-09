Подводные вулканы влияют на жизнь человека

На глубине нескольких километров на доньях океанов находятся океаны, которые могут воздвигнуть новый остров или стать причиной катастрофы с тысячами жертв.
Подводный вулканизм сыграл огромную роль в жизни нашей планеты. Например, в местах расположения «черных курильщиков», гидротермальных источников срединно-океанических хребтов, мы можем получить представление о том, как жизнь может существовать на других планетах. Об этом в своей статье рассказал Владимир Веретенников.
В 1873 году вышел роман-робинзонада «Таинственный остров» писателя Жюля Верна. Придуманный им остров Линкольна находился в Тихом океане и имел четкие координаты — 150° 30' западной долготы, 34° 57' южной широты. Главные герои произведения не знали, что строили новый мир в буквальном смысле слова на вулкане.
В конце романа холодная вода проникает в магматический очаг вулкана, и остров Линкольна буквально взлетает на воздух. Веретенников всегда задавался вопросом: насколько ли реально описание катастрофы в финале «Таинственного острова»?
По словам ученого Константина Ранкса, в данном случае Жюль Верн описал то, что имеет место в реальности. Так, через десять лет после публикации романа в Индонезии взорвался вулкан Кракатау. Он буквально разнес остров, на котором находился, и вызвал цунами, уничтожившее сто шестьдесят пять населенных пунктов, повлекшее гибель тридцати шести с лишним тысяч человек.
Также можно вспомнить катастрофу с исландским вулканов Эйяфьядлайекюдль в 2010 году. Тогда он начал извергаться под ледником. Талая вода попала в раскаленную лаву, из-за чего произошел мощный взрыв пара.
В произведении «Дети капитана Гранта» Жюль Верн пишет об острове Табор. И он долгое время считался реально существующим. Его даже отметили на географической карте, и значится он там до сих пор, правда, его значение как остров-призрак Мария-Тереза.
Интересно, что если ранее «существовавший» остров Мария-Тереза был отмечен на карте, то остров Линкольна существует только в романе. И это странно, так как команда французского корабля «Эрнест Легуве» увидела в 1902 году риф как раз в тех же координатах, которые обозначил Жюль Верн в «Таинственном острове». Но как такое может быть?
Дрейфующие «острова»
Константин Ранкс полагает, что за рифы Мария-Тереза и Эрнест-Легуве мореходы могли принять плавучие острова из пемзы, извергнутой подводными вулканами.
По сути пемза — это вспененное вулканическое стекло. В момент извержения растворенные в магме газы превращаются в пузырьки, но не успевают покинуть ее, так как магма стремительно застывает, образуя пористое вещество, прекрасно плавающее на поверхности воды. Образовавшийся остров из пензы дрейфует по всему океану и может быть принят за риф, который не существует долго, так как является очень хрупким.
Волны и ветер как бы раскалывают «риф». Волны и ветер либо топят его части, либо уносят к берегам суши.
Однако есть и такие пемзовые острова, которые могут плавать в океане годами, особенно если им повезет попасть в тихую гавань и обрасти водорослями. Поэтому неудивительно, что раньше такие морские объекты моряки наносили на карты.
Подводные горные цепи
Согласно исследованиям геологов, 75% всей выделяемой из земной поверхности лавы являются результатом деятельности именно подводных вулканов.
Если бы вдруг в лица Земли исчезли все океаны и моря, то человечеству бы предстали горные цепи, намного превосходящие самые высокие из хребтов, находящихся на суше.
Для того, чтобы вулканы «выбрались» на поверхность, им необходимо выбросить достаточное количество лавы, являющейся строительным материалом для нового острова. Также требуется, чтобы в этом месте моря или океана отсутствовали мощные течения, и важен состав самой лавы. Лава, которая образует пемзу, нового острова сложить не сможет и вскоре будет разнесена водой, растворится без следа — как, судя по всему, и произошло с островом Табор. Лава, состоящая из более тяжелых фракций, может выстроить нечто более долговечное.
Так, благодаря вулканической активности и движения Тихоокеанской литосферной плиты появились Гавайские острова.
Опасные и полезные
15 января 2022 года произошло трехэтапное извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, расположенного примерно в 65 километрах к северу от острова Тонгатапу (архипелаг Тонга).
Извержение вулкана уже назвали самым самым мощным в XXI веке. Тогда столб пепла поднялся на высоту 58 километров, выше стратосферы, а волны порожденного извержением цунами достигли берегов Японии, Южной, Центральной и Северной Америки.
По оценкам исследователей, мощность третьего этапа извержения была в тысячу раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.
Однако вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай трудно назвать подводным, так как две его вершины все же торчат над водой. Возникает вопрос: если тогда извержение привело к катастрофе, насколько опаснее вулканы, расположенные намного глубже?
Глубина может «задавить» вулкан, поэтому в результате извержения на поверхности может не появиться даже пузырей. Однако подводные вулканы представляют другую опасность.
Вулканы, как правило, имеют крутые склоны — такими их формирует вырывающаяся из кратеров лава. В случае наличия такой структуры при землетрясении может произойти оползень, который способен спровоцировать мощное цунами.
Так, в Эгейском море есть активный подводный вулкан Колумбо, находящийся неподалеку от небезызвестного Санторина. Его взрыв где-то между 1700−1600-ми годам до нашей эры погубил минойскую цивилизацию на Крите. В 1650 году Колумбо также извергался, хоть и с менее серьезными последствиями — тогда он забрал жизни свыше семидесяти человек.
Однако подводные вулканы — это не только опасность. Они предоставляют исследователям информацию о возникновении и циркуляции жизни в океане. Так, например, они выбрасывают соединения железа и другие минеральные вещества, которые очень полезны для планктона, лежащего, как известно, в основании океанических пищевых цепочек.
Подводные вулканы не только заставляют жидкость циркулировать, но и обогащают ее питательными веществами, которые важны для жизни на Земле.
Также подводные вулканы помогают океанам выделять кислород, также необходимый для всего живого на нашей планете.
До того, как на Земле появились растения, кислород вырабатывали крошечные одноклеточные водоросли и цианобактерии, составляющие значительную часть океанического фитопланктона. И подводные вулканы помогали распространяться этим организмам, нагревая воду.
Так, океаны медленно накопили в атмосфере такой объем кислорода, которого хватило для дыхания ранних живых организмов. Сегодня этот процесс продолжается — более половины кислорода на планете и сейчас поступает из океана.
Ранее ученые рассказали, что взрыв вулкана Тонга нарушил климат Земли на много лет вперед.
Анна Морозова