Пенсии, выплаты семьям с детьми, льготы участникам СВО — главное из доклада Мишустина

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отчитался перед депутатами Госдумы о работе кабмина за 2024 год. Российский премьер затронул важные социальные аспекты жизни граждан.
Помощь семьям с детьми и многодетным
Мишустин отметил, что в 2024-м, который указом президента РФ был объявлен Годом семьи, правительство усилило оказание помощи семьям, которые воспитывают детей. Такая поддержка оказывается с момента подготовки к рождению ребенка и до начала его самостоятельной жизни.
С 2007 года в России действует программа материнского капитала. По словам Мишустина, с начала ее внедрения 14,5 млн российских семей получили соответствующие сертификаты. Он напомнил, что выдача маткапитала в стране продлена до 2030 года.
Также в РФ расширяются соцгарантии для родителей, отметил премьер. Максимальный размер выплаты по беременности и родам приблизился к 800 тыс. рублей, а пособие по уходу за ребенком до 1,5 года сейчас сохраняется, даже если мать малыша досрочно возвращается к трудовой деятельности.
Такая мера поддержки коснется 4 млн семей, в которых воспитываются около 10 млн детей.
Особое внимание уделяется многодетным семьям. Установлен единый статус таких семей — по всей стране. Ряд преференций для них предусмотрен на федеральном уровне. Например, повышенный налоговый вычет. Или субсидия в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Ею в 2024 году воспользовались почти 160 тысяч семей. Ее действие при рождении третьего и последующих малышей продлено до конца 2030 года.
Пенсии
Страховые пенсии в 2024 году были сначала проиндексированы на 7,3%. Далее была проведена дополнительная индексация исходя из инфляции в 9,5%. По этому показателю увеличены военные пенсии, а также — свыше 40 различных федеральных социальных пособий и выплат.
Также в прошлом году в стране возобновили индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам. С апреля текущего года на 14,75% будут увеличены социальные пенсии.
Поддержка участников СВО
Для участников специальной военной операции обеспечено приоритетное право на медицинскую помощь и получение образования, а также на переобучение и повышение квалификации. Дети таких военнослужащих получают бесплатные путевки на отдых и оздоровление, а ребята постарше — имеют преимущество при поступлении в вузы и ссузы, сообщил Мишустин.
Также в России упростили назначение ежемесячной денежной выплаты для ветеранов боевых действий. Сейчас это происходит автоматически, без дополнительных заявлений, сразу после выдачи удостоверения.
Здравоохранение
Премьер напомнил, что в рамках нацпроекта построены или отремонтированы более 10 тысяч организаций первичного звена здравоохранения. В них установили более 230 тысяч единиц медоборудования, 60% из них — отечественное, а также новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы.
Специальные соцнадбавки для сотрудников первичного звена с марта прошлого года повышены для работающих в сельской местности, районных центрах и малых городах. В увеличенном размере их уже получили 450 тысяч медиков
В 2024 году профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек, что в 1,5 раза больше, чем в 2019 году.
Мишустин подчеркнул, что показатель младенческой смертности сейчас в России самый низкий за всю историю страны, включая советский период.
Образование
Глава кабмина отметил, что в рамках нацпроектов построено более 1,7 тыс. детских садов, свыше 1,6 тыс. школ. Кроме того, почти 5 тысяч образовательных учреждений полностью модернизированы и укомплектованы всем, что нужно ребятам для интересной и комфортной учебы.
По качеству образования Россия входит в десятку ведущих государств. В 2024 году российские школьники завоевали 42 медали, из которых 31 — золотая. По этому показателю РФ входит в пятерку лучших стран мира.
С 2024 года в пилотном режиме реализуется новая модель высшего образования, где будет единый уровень — базовое высшее образование, а в рамках специализированного высшего — можно будет получать углублённые знания по выбранному профилю.
В прошлом году кабмин активно занимался формированием прогноза кадровой потребности российской экономики. Он принят впервые и станет ориентиром для определения числа бюджетных мест в вузах и колледжах, направлений подготовки квалифицированных кадров.
В стране расширяется целевое обучение за счет федерального бюджета. На следующий учебный год увеличены квоты почти по 80 специальностям. А по некоторым медицинским профилям — до 100%.
О том, насколько реализуемы новшества, озвученные Мишустиным в отчете, а также за счет чего удалось достичь успехов в социальной сфере, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.
Рекордно низкой младенческой смертности в России, о которой сообщил Мишустин, удалось достичь благодаря модернизации системы здравоохранения. Такую точку зрения выразил врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков.
Что касается советского периода, то тогда учитывались в том числе и страны СНГ, соответственно, статистика немного другая. Что касается современной России, то у нас сейчас новые стандарты оказания помощи новорожденным, современнейшее оборудование для выхаживания новорожденных, мы сейчас можем выхаживать и детишек, которые родились с критически низкой массой тела. У нас ведется предродовая подготовка женщин совершенно на другом уровне, ведение беременности более качественное.
По его словам, в настоящее время проводится больше предварительной диагностики врожденных пороков у детей, часть из них внутриутробно уже можно скорректировать.
«Мы проводим операции сразу после родов, в том числе на сердце, на почки, на легкие. Все это делается в первые дни после рождения. Современное оборудование позволяет поддерживать жизненно важные функции организма, чтобы ребенок мог адаптироваться и потом жить дальше», — заключил врач.