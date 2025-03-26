Пенсии, выплаты семьям с детьми, льготы участникам СВО — главное из доклада Мишустина

Особое внимание уделяется многодетным семьям. Установлен единый статус таких семей — по всей стране. Ряд преференций для них предусмотрен на федеральном уровне. Например, повышенный налого­вый вычет. Или субсидия в 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. Ею в 2024 году воспользовались почти 160 тысяч семей. Ее действие при рождении третьего и после­дующих малышей продлено до конца 2030 года.