Подвиг в 751 день. Как Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду

205 лет назад капитан 2-го ранга Фаддей Беллинсгаузен и лейтенант Михаил Лазарев вглядывались в белую мглу, простиравшуюся до горизонта. Огибая айсберги, их корабли «Восток» и «Мирный» продолжали движение, но всюду натыкались на покрытый льдами берег. Так стало ясно: перед ними не остров, а материк.
28 января 1820 года русские мореплаватели открыли шестой континент Земли — Антарктиду. «Открылась, наконец, та матёрая на юге земля, которую так долго искали и существование коей сидевшие филозофы в кабинетах своих полагали необходимым для равновесия земного шара», — записал Лазарев в судовом журнале.
Откуда родом «падуны»
О равновесии земного шара первопроходец упомянул не просто так. Ещё античные географы полагали, что где-то на юге должна находиться суша, по территории равнозначная той, что видели вокруг себя они, жители Древнего мира. Благодаря этому планета, дескать, сохраняет равновесие. О гипотетическом южном материке писал в IV веке до н. э. Аристотель в книге «Метеорологика». Поддерживал гипотезу и Ломоносов. В 1761 году он изложил «Мысли о происхождении ледяных гор в северных морях», где высказал мнение, что айсберги (он их называл «падуны») обязаны своим происхождением крутым берегам, от которых откалываются. А раз в южных высоких широтах мореходы встречали такие «падуны» гораздо чаще, чем в северных, значит, там и надо искать ледяной континент.
В XVIII столетии на его поиски устремляются ведущие европейские державы. Особо упорствуют французы. Движет ими, правда, не жажда научного познания, а банальная корысть — стремление к захвату новых колоний, которые можно было бы ограбить. В гонку включаются голландцы и англичане. Британцу Джеймсу Куку удалось достигнуть южных полярных морей, но, встретив сплошной лёд, он остановился. «Риск, связанный с плаваньем в этих покрытых льдами морях в поисках материка, настолько велик, что я смело могу сказать, что ни один человек никогда не решится проникнуть на юг дальше, чем это удалось мне. Земли, что могут находиться на юге, никогда не будут исследованы», — пишет Кук.
После этого европейцы надолго забывают о поиске материка. Россия между тем делает успехи в мореходстве. В начале XIX века первую русскую кругосветку проводят Крузенштерн и Лисянский. Следом такое же путешествие совершает Василий Головнин на шлюпе «Диана». Всё больше русские мореплаватели склоняются к мысли, что континент на юге существует. А главное — в это верит император Александр I. Впечатлённый результатами экспедиций и запиской Крузенштерна о плавании в арктических широтах, он решает, что для престижа страны будет очень полезно достичь крайних южных рубежей, куда не смогли добраться европейцы.
Подвиг в 751 день
4 июля 1819 года из Кронштадта вышли два судна — «Восток» и «Мирный». Командовали ими назначенные императорским указом Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, имевшие опыт кругосветных походов. Целью Первой русской антарктической экспедиции были открытия «в возможной близости Антарктического полюса». Предписывалось «продолжать свои изыскания до отдалённой широты, какой только можно достигнуть», употребляя «всевозможное старание и величайшее усилие для достижения сколь можно ближе к полюсу, отыскивая неизвестные земли».
Личный состав подбирали из моряков-добровольцев. Император просил руководителя экспедиции Беллинсгаузена проявлять заботу о здоровье экипажа и не рисковать людьми без пользы дела. Так что одним из первых распоряжений капитана стала отмена телесных наказаний: все участники экспедиции должны поддерживать добрые взаимоотношения без оглядки на чины и звания.
В начале ноября прибыли в Рио-де-Жанейро, где переждали три недели, а в конце декабря достигли острова Южная Георгия. Здесь первопроходцев уже встретил лёд: 22 декабря, как следует из записи в журнале, они впервые увидели огромную льдину с пингвинами, команда «пришла в величайшее удивление». Погода портилась, часто штормило, а вахтенные беспрерывно сметали с палубы валивший снег. Один раз «Мирный» едва не врезался в айсберг — от трагедии уберегли слаженные действия команды.
Наконец настал день, когда мореплаватели увидели перед собой лёд, казавшийся бесконечным. Это был один из шельфовых ледников Антарктиды, впоследствии получивший имя Беллинсгаузена. Лазарев записал: «Достигли мы широты 69°23», где встретили матёрой лёд Простирался оный так далеко, как могло только досязать зрение. Отсюда продолжали мы путь свой к осту, покушаясь при всякой возможности к зюйду, но всегда встречали ледяной материк".
Высадиться на берег не позволили погода и многочисленные айсберги, грозившие захватить корабли в ледяной капкан. Вдобавок суда поистрепались. Особенно страдал от штормов «Восток». От постоянной сырости пришли в негодность паруса и такелаж, волны отрывали доски от обшивки, а в конце февраля развалился румпель — рычаг для управления рулём.
Да и условия жизни моряков к тому моменту стали самыми что ни на есть экстремальными. Из-за снега и тумана было тяжело сушить одежду. Заканчивались запасы воды и дров: печки приходилось топить постоянно, а в качестве грелок использовались калёные пушечные ядра. В начале марта было решено идти в Австралию, и в тот же день Антарктика отсалютовала русским первопроходцам фантастическим полярным сиянием. Матросам казалось, будто «небо горит», и этот свет помог им избежать столкновения с очередным айсбергом…
Оспорить приоритет
Тот факт, что именно русские мореплаватели доказали существование южного материка и первыми определили его границы, европейцы, понятно, пытались оспорить. Особенно усердствовали в этом вопросе англичане, выдвигая свои претензии на открытие. Впрочем, нашлись и те, кто не пошёл по пути тренда.
«За эту заслугу имя Беллинсгаузена можно прямо поставить наряду с именами Колумба и Магеллана, с именами тех людей, которые не отступали перед трудностями! С именами людей, которые шли своим самостоятельным путём и потому были разрушителями преград к открытиям, которыми обозначаются эпохи!» — писал немецкий географ и картограф Август Петерман в 1867 году.
В Кронштадт «Восток» и «Мирный» вернулись 5 августа 1821 года. Экспедиция заняла 751 день, а протяжённость её маршрута составила более 92 тыс. км. Было открыто 29 островов, к берегам Антарктиды суда подходили 9 раз.