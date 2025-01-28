Подвиг в 751 день. Как Беллинсгаузен и Лазарев открыли Антарктиду

О равновесии земного шара первопроходец упомянул не просто так. Ещё античные географы полагали, что где-то на юге должна находиться суша, по территории равнозначная той, что видели вокруг себя они, жители Древнего мира. Благодаря этому планета, дескать, сохраняет равновесие. О гипотетическом южном материке писал в IV веке до н. э. Аристотель в книге «Метеорологика». Поддерживал гипотезу и Ломоносов. В 1761 году он изложил «Мысли о происхождении ледяных гор в северных морях», где высказал мнение, что айсберги (он их называл «падуны») обязаны своим происхождением крутым берегам, от которых откалываются. А раз в южных высоких широтах мореходы встречали такие «падуны» гораздо чаще, чем в северных, значит, там и надо искать ледяной континент.