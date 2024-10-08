Подвели «косяки». Что делать, если новая квартира оказалась с недоделками

«Зафиксируйте недоделки на фото и составьте подробный список, — рекомендует Пищулин. — Имейте в виду, что застройщик может включить в акт приема-передачи пункт о том, что покупатель не имеет претензий, и после подписания уже будет невозможно предъявить никаких требований. Внимательно проверяйте условия, написанные мелким шрифтом».