Подвели «косяки». Что делать, если новая квартира оказалась с недоделками

Вселение в новую квартиру всегда сопряжено с радостным волнением. Но недоделки могут испортить все настроение, вызвать разочарование у новоселов и даже стресс. Как правильно составить претензии и избежать многих проблем, aif.ru рассказал юрист, член ассоциации юристов России Сергей Пищулин.
«Первым шагом перед подписанием акта приема-передачи является обязательный тщательный осмотр квартиры, — настаивает эксперт. — Обратите внимание на явные недостатки: трещины на стенах, дефекты пола, неисправности сантехники и электропроводки».
В случае обнаружения таковых не стоит верить обещаниям застройщика все исправить, следует реагировать оперативно.
«Зафиксируйте недоделки на фото и составьте подробный список, — рекомендует Пищулин. — Имейте в виду, что застройщик может включить в акт приема-передачи пункт о том, что покупатель не имеет претензий, и после подписания уже будет невозможно предъявить никаких требований. Внимательно проверяйте условия, написанные мелким шрифтом».
Если возникли сомнения, выявленные дефекты многочисленны и/или дорогостоящи при устранении, то следует вовсе отказаться от подписания акта приема-передачи.
«В этом случае нужно подписать акт осмотра, — рекомендует эксперт. — Указав в нем на существующие недостатки и потребовав их устранения. Этот акт должен тщательно зафиксировать все выявленные проблемы».
Далее на осмотр квартиры нужно будет пригласить аккредитованного эксперта, чтобы провести независимую экспертизу для определения стоимости, либо затрат на устранение дефектов или возмещение компенсации.
«Если обнаружены существенные нарушения, — говорит специалист. — И они зафиксированы аккредитованным экспертом, то смело можно подавать претензию».
Претензия должна быть составлена в письменной форме и содержать перечень всех замечаний, соответствующие фото и видео.
«К претензии нужно приложить документы, подтверждающие права на квартиру, — напоминает Пищулин. — Такие как договор купли-продажи и акты приемки. Все это создаст полноценный пакет доказательств и повысит шансы на успешное разрешение спора».
Подготовленная претензия сначала направляется — желательно с уведомлением о вручении — застройщику или подрядчику.
«Согласно законодательству, — говорит эксперт. — Они обязаны устранить все недостатки в течении 60 дней. Если застройщик не отвечает либо уклоняется от ответа, то покупатель вправе обратиться в суд с заявлением о компенсации затрат на восстановление либо на изменение стоимости квартиры».
В последнем случае лучше не искушать судьбу и не затягивать с подачей иска.
«Нужно помнить, — призывает Пищулин. — Срок обращения в суд, с момента выявления недостатков составляет три года».