Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подведены итоги премии «Взгляд сквозь сердце»

Победителем стал фотокорреспондент «Известий» Павел Волков.

Источник: Сергей Петров/NEWS.ru

Первая премия имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце» нашла своего героя: победителем стал журналист издательского дома «Известия» Павел Волков. Премию он получил за фотопроект «Помощь всем миром: как живут жители Курской области». Церемония награждения пройдет в декабре.

Портал NEWS.ru рассказал о премии еще летом, затем с августа по сентябрь собирались заявки на участие, в октябре жюри сформировало шорт-лист, и вот теперь, наконец, портал сообщил имя победителя.

В премии могли принять участие журналисты и корреспонденты с текстовыми, фото- и видеоматериалами. Темы работ — «судьбы пострадавших в результате техногенных катастроф и природных катаклизмов, военных и политических конфликтов».

Премия учреждена в память о Никите Цицаги, корреспонденте NEWS.ru, который погиб 16 июня 2024 года под Угледаром, готовя к выпуску репортаж о жизни монахов во время СВО.