Подведены итоги премии «Взгляд сквозь сердце»

Первая премия имени Никиты Цицаги «Взгляд сквозь сердце» нашла своего героя: победителем стал журналист издательского дома «Известия» Павел Волков. Премию он получил за фотопроект «Помощь всем миром: как живут жители Курской области». Церемония награждения пройдет в декабре.
Портал NEWS.ru рассказал о премии еще летом, затем с августа по сентябрь собирались заявки на участие, в октябре жюри сформировало шорт-лист, и вот теперь, наконец, портал сообщил имя победителя.
В премии могли принять участие журналисты и корреспонденты с текстовыми, фото- и видеоматериалами. Темы работ — «судьбы пострадавших в результате техногенных катастроф и природных катаклизмов, военных и политических конфликтов».
Премия учреждена в память о Никите Цицаги, корреспонденте NEWS.ru, который погиб 16 июня 2024 года под Угледаром, готовя к выпуску репортаж о жизни монахов во время СВО.