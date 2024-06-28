Подтверждена эффективность лечения медикаментозной депрессии

В исследовании участвовали 18 крыс, которых разделили на две группы, — экспериментальную, в которой животные получали резерпин, и контрольную. Затем с помощью специальной программы сравнивали поведение крыс из обеих групп в лабораторных установках. В продолжение экспериментальную группу тоже разделили на две, в одной из которых подопытные животные получили минимальную дозу антидепрессанта, а в другой — в восемь раз больше. Ученые отметили у «депрессивных» крыс существенное снижение пространственной памяти, животные тратили больше времени на поиск норы, в которой могли бы ощущать себя в безопасности. У них сильно снизилась активность передвижения и вертикального вставания на задние лапы — положение, в котором крысы смотрят вокруг себя.