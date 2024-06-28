Подтверждена эффективность лечения медикаментозной депрессии

САМАРА, 28 июня. /ТАСС/. Биологи Самарского университета имени Королева в ходе исследования установили эффективность влияния антидепрессанта на состояние, вызываемое применением гипотензивного препарата резерпина. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Биологи Самарского университета имени Королева провели на крысах экспериментальное исследование по лечению медикаментозной депрессии, которая может возникать у пациентов в результате продолжительного приема резерпина — известного препарата для снижения давления», — говорится в сообщении.
Возникновение сильной депрессии относят к одному из возможных побочных эффектов резерпина. В ходе экспериментов ученые проанализировали эффективность купирования депрессии, вызванной препаратом, другим веществом — флуоксетином, входящим в состав распространенных антидепрессантов.
«Важным является изучение природы различных видов депрессии и механизмов воздействия антидепрессантов на соответствующих биологических моделях, например, на лабораторных крысах. Несмотря на то, что многие антидепрессанты применяются в терапии уже много лет, их влияние на различные поведенческие реакции и поведение в целом исследовано далеко не полностью», — отмечает доцент кафедры физиологии человека и животных Самарского университета Владимир Беляков.
В исследовании участвовали 18 крыс, которых разделили на две группы, — экспериментальную, в которой животные получали резерпин, и контрольную. Затем с помощью специальной программы сравнивали поведение крыс из обеих групп в лабораторных установках. В продолжение экспериментальную группу тоже разделили на две, в одной из которых подопытные животные получили минимальную дозу антидепрессанта, а в другой — в восемь раз больше. Ученые отметили у «депрессивных» крыс существенное снижение пространственной памяти, животные тратили больше времени на поиск норы, в которой могли бы ощущать себя в безопасности. У них сильно снизилась активность передвижения и вертикального вставания на задние лапы — положение, в котором крысы смотрят вокруг себя.
Но после приема антидепрессанта к крысам быстро возвращалась пространственная память и исчезала тревожность, появлялся интерес к исследованию окружающего пространства, они больше времени проводили в открытых коридорах лабиринта, меньше прячась в темноту. Анализируя поведение животных из обеих групп, ученые пришли к выводу, что доза флуоксетина не является существенной: для купирования исследуемого вида медикаментозной депрессии даже малые дозы препарата оказывают полноценный лечебный эффект.