Подсесть на чипсы. Биолог объяснила, как возникает зависимость к вредному

Мы часто и охотно обсуждаем подобные проблемы, но что представляет собой конкретно такая зависимость? Благодаря каким механизмам она формируется?
«Единого “гена зависимости” нет»
О проблеме aif.ru рассказывает биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) и известный медицинский блогер Анча Баранова.
— Механизмы развития привыкания и зависимостей принципиально одинаковы. И они не обязательно связаны с каким-то наркотическим веществом. Например, схожие процессы в мозге происходят при выработке зависимости как к чипсам, так и к компьютерным играм. Понятно, что зависимость к наркотическим веществам более сильная, но природа ее в целом схожа. Одни люди более склонны к аддикции (зависимость — прим. aif.ru), другие менее, но единого «гена зависимости» нет, в этих процессах участвуют сотни генов и это очень сложная система. Но потенциально она сводится к механизмам, которые были открыты 30−40 лет назад — к активности нейромедиаторов.
Есть такое выражение: у мозга только два друга — серотонин и дофамин. Оно хорошо передает суть процессов привыкания. Когда уровень этих веществ высокий, нам приятно, и хочется его поддерживать. Съели мы чипс, нам хорошо и хочется ещё и ещё — так мы эксплуатируем один и тот же механизм мозга.
Дело вкуса
— Почему чипсы, другие снеки и сладкое обладают таким действием? — задается вопросом Анча Баранова. — У них интенсивный вкус, они обеспечивают более сильную стимуляцию через вкусовые рецепторы, чем обычные продукты. И поэтому, у них потенциал развития аддикции выше. В принципе, у человека вообще есть зависимость от пищи — мы не можем не есть, это защищает нас от голодной смерти. Но стимуляция рецепторов в развитии зависимости играет очень существенную роль. Например, у людей с ожирением часто понижено количество специальных рецепторов в мозге, и чтобы им получить достаточную стимуляцию для насыщения, надо съесть больше пищи — поэтому они и переедают. Процесс насыщения происходит в мозге, а не в желудке, контроль за количеством принятой пищи у нас центральный, и там происходит оценка — наелся человек или нет.
А еда с интенсивным вкусом и стимулирует интенсивнее. Играют роль в развитии зависимости и усилители вкуса.
И конечно, после сильной стимуляции продуктами типа чипсов вкусовые рецепторы становятся менее чувствительными и хуже реагируют на другие продукты. Поэтому человеку хочется есть их чаще и больше.