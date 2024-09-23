Подсесть на чипсы. Биолог объяснила, как возникает зависимость к вредному

— Почему чипсы, другие снеки и сладкое обладают таким действием? — задается вопросом Анча Баранова. — У них интенсивный вкус, они обеспечивают более сильную стимуляцию через вкусовые рецепторы, чем обычные продукты. И поэтому, у них потенциал развития аддикции выше. В принципе, у человека вообще есть зависимость от пищи — мы не можем не есть, это защищает нас от голодной смерти. Но стимуляция рецепторов в развитии зависимости играет очень существенную роль. Например, у людей с ожирением часто понижено количество специальных рецепторов в мозге, и чтобы им получить достаточную стимуляцию для насыщения, надо съесть больше пищи — поэтому они и переедают. Процесс насыщения происходит в мозге, а не в желудке, контроль за количеством принятой пищи у нас центральный, и там происходит оценка — наелся человек или нет.