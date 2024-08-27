Подсел? Эксперт рассказал, как распознать компьютерного игромана

Второй признак — увеличивается количество времени, которое человек проводит перед экраном компьютера, смартфона, гаджета. Родители наших юных пациентов говорят, что в течение суток (именно суток, включая время, которое должно быть отведено на сон) у ребенка 60−70% времени занимает игра, компьютер или гаджет. И то 60% только потому, что надо ещё в школу ходить, а так было бы все 90%.