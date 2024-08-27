Подсел? Эксперт рассказал, как распознать компьютерного игромана

Игровую зависимость признали заболеванием в 2018 году. Теперь игромания входит в группу аддиктивных расстройств поведения. Больше всего игромании подвержены дети. Как понять, что ребенок болен? Aif.ru рассказал президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты РФ, руководитель наркологической и психиатрической клиники, кандидат медицинских наук Руслан Исаев.
Главный и основной признак компьютерной игромании — игра становится основной доминантой в жизни человека, что влечёт за собой обесценивание всех прежних его ценностей: семейных, профессиональных или учебных, социальных, материальных.
Второй признак — увеличивается количество времени, которое человек проводит перед экраном компьютера, смартфона, гаджета. Родители наших юных пациентов говорят, что в течение суток (именно суток, включая время, которое должно быть отведено на сон) у ребенка 60−70% времени занимает игра, компьютер или гаджет. И то 60% только потому, что надо ещё в школу ходить, а так было бы все 90%.
Третий сигнал — человек становится раздражительным, агрессивным. У него растет отрицание проблемы как защита от этой больной, патологической зависимости. Он не желает обсуждать сложившуюся ситуацию, а любые попытки воззвать к его разуму или совести вызывают только агрессию, истерики или другие ярко выраженные аффекты.
Четвёртый признак — сильнейшее возбуждение и патологическое желание играть, которые приводят к нарушению режима сна и отдыха. Причём само нарушение сна уже может привести к достаточно серьезным психическим расстройствам.
В процессе игры человек может находиться в состоянии ничем не обоснованной эйфории. А когда он проигрывает, это состояние сменяется депрессивной фазой. Отчасти эти периоды могут напоминать эпизоды мании и депрессии при биполярном аффективном расстройстве.
Пятый важнейший признак — это синдром отмены, когда отсутствие объекта вызывает крайне негативные эмоции, тревогу, беспокойство. Некоторые дети или подростки воспринимают попытки отобрать гаджет как ограничение прав личности.
Это основные маркеры, которые сигнализируют о том, что человек уже охвачен патологическим процессом, и это становится опасно для его здоровья и даже жизни.