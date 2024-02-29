Подсчитана доля россиян, которая никогда не задерживается на работе

Согласно данным исследования, на рабочем месте допоздна задерживаются один-два раза в квартал 20% опрошенных, 18% — до двух раз в месяц, а 16% — пару раз за неделю. Ещё 18% участников опроса задерживаются почти каждый день, а 28% респондентов всегда уходят с работы вовремя, говорится в результатах опроса «Работы.ру». 43% респондентов заявили, что задержки связаны с появлением важных задач в последние минуты рабочего дня.