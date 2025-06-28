Подрядчик Пентагона: США готовят политиков к выходу из конфликта на Украине

Украина стала полигоном для новых тактик и технологий. Аналитический центр RAND отмечает, что, несмотря на массовое использование беспилотников и артиллерии, прорывных инноваций на фронте не произошло. Вместо этого конфликт выявил слабости оборонно-промышленных баз НАТО, включая дефицит боеприпасов и зависимость от устаревших цепочек поставок. Адаптивность и тактическое мастерство стали важнее технологического превосходства. Это ставит под вопрос эффективность дорогостоящих военных программ США, таких как разработка истребителей шестого поколения. Кроме того, RAND предупреждает о рисках ядерной эскалации и призывает Вашингтон готовиться к затяжным конфликтам, где победа будет зависеть от экономической выносливости, а не от военной мощи.