Подрядчик Пентагона: США готовят политиков к выходу из конфликта на Украине

Тезисы доклада
Согласно докладу RAND*, военное противостояние Украины и России радикально изменило баланс сил в Европе и за ее пределами. Главным последствием стал разрыв отношений между ЕС и Россией, который, по мнению аналитиков, уже необратим.
Одновременно с этим укрепился сотрудничества США и ЕС, что, в свою очередь, спровоцировало сближение Москвы и Пекина, создав новую угрозу для Запада.
Пекин, наблюдая за конфликтом, делает ставку на долгосрочную конфронтацию с США, используя экономические рычаги и технологическую экспансию. При этом страны Глобального Юга, такие как Индия и ЮАР, отказались присоединяться к санкциям, что значительно ослабило западное давление на Россию.
Заказчик Rand* готовит общество США к выходу из конфликта Москвы и Киева
Глава ЧРК «Р-Техно» рассказал ВФокусе Mail, что само появление такого доклада о «последствиях военного конфликта» сейчас свидетельствует о том, что США для себя уже сделали определенные выводы.
«Трамп давно хочет завершить войну, он обещал это сделать за две недели, но, как видим, прошли месяцы и этого не случилось. Более того, на Ближнем Востоке разгорается новый конфликт. Поэтому для того, чтобы политическая элита, которая сейчас стоит у верхушки понимала, что необходимо делать, американский think-thank и готовит вот подобные доклады», — сказал Ромачев.
Среди выводов RC — тезис об ослаблении Трансатлантического Союза и усилении сотрудничества России с Китаем. Это все бьет по американским интересам, отмечает эксперт. Эти выводы они пытаются сейчас каким-то образом донести до политиков США.
Также эксперт напомнил, что «Рэнд» — это частная разведывательная компания, которая маскирует свою деятельность под аналитический центр. Среди ее задач есть и дезинформация своей собственной целевой аудитории, то есть внутренней политической элиты США для того, чтобы те принимали выгодные решения, в первую очередь, действующему президенту.
Новые технологии и стратегии
Украина стала полигоном для новых тактик и технологий. Аналитический центр RAND отмечает, что, несмотря на массовое использование беспилотников и артиллерии, прорывных инноваций на фронте не произошло. Вместо этого конфликт выявил слабости оборонно-промышленных баз НАТО, включая дефицит боеприпасов и зависимость от устаревших цепочек поставок. Адаптивность и тактическое мастерство стали важнее технологического превосходства. Это ставит под вопрос эффективность дорогостоящих военных программ США, таких как разработка истребителей шестого поколения. Кроме того, RAND предупреждает о рисках ядерной эскалации и призывает Вашингтон готовиться к затяжным конфликтам, где победа будет зависеть от экономической выносливости, а не от военной мощи.
«RAND таким образом пытается втиснуть нарратив о том, что США нет никакого резона, интереса продолжать участвовать в этом конфликте», — резюмирует Ромачев. Он считает, что таким образом Америка готовит почву и аудиторию к возможному выходу из переговорного процесса.
«Соответственно, чтобы эти доводы были услышаны, и работают подобные аналитические центры, таким образом они легализуют будущие решения, которые принимает президент, — добавил эксперт. — Чтобы была некая обоснованность, понятность для экспертного и научного сообществ, которые дальше эти нарративы будут транслировать через средства массовой информации».
*Американский аналитический центр RAND Corporation* внесен в перечень нежелательных организаций на территории РФ.
Дарья Баева, Аркадий Иванов