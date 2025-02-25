Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подруга перестала общаться в 12 лет: как это исправить

Главное — не винить себя и не навязываться.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: life_ru

Подростковый возраст — один из самых сложных периодов взросления человека. Это связано с перестройкой личности как на физическом, так и на психологическом уровне. В этот период происходит бурное развитие и половое созревание организма, что делает психику подростка неустойчивой.

В издание «Мел» написала 12-летняя девочка, с которой внезапно перестала общаться ее лучшая подруга. Она подружилась с одноклассницей, а про адресантку письма в редакцию забыла.

Девочка спросила, что делать в такой ситуации. На вопрос ответила профессор Института образования и гуманитарных наук БФУ им. И. Канта, доктор педагогических наук Елена Потменская.

Первое, что отметила специалист, — не нужно винить себя в произошедшем. По словам Потменской, поведение подруги можно расценивать как способ показать свое превосходство и самоутвердиться за счет другого человека. Хотя возможен и другой вариант развития событий. Может быть и так, что произошло какое-то травмирующее или неприятное событие в жизни девочки, и она не может выразить свои эмоции словами. Поэтому ей проще отдалиться, никак не объясняя свое поведение.

Не стоит брать вину на себя, так как никто не в ответе за эмоции других людей. Люди часто не отдают себе отчет, почему они совершили то или иное действие. В особенности это касается подростков, которые очень склонны к импульсивным поступкам.

Что делать в такой ситуации:

  • не винить себя и не зацикливаться на ситуации. Конечно, это очень сложно, особенно если в классе больше нет друзей;
  • не навязываться и не пытаться объясниться перед бывшей подругой, так как это может ухудшить ситуацию;
  • попробовать найти новых друзей в параллельных классах или кружках и секциях;
  • рассказать о случившемся взрослым, с которыми сложились доверительные отношения. Это не обязательно должны быть родители. Так, можно поделиться с произошедшим со старшей сестрой или братом, лучшей подругой мамы или классным руководителем;
  • обратиться за помощью к школьному психологу.

Ранее психолог рассказала, как помочь ребенку не стать жертвой буллинга в школе.