Подруга перестала общаться в 12 лет: как это исправить

Подростковый возраст — один из самых сложных периодов взросления человека. Это связано с перестройкой личности как на физическом, так и на психологическом уровне. В этот период происходит бурное развитие и половое созревание организма, что делает психику подростка неустойчивой.
В издание «Мел» написала 12-летняя девочка, с которой внезапно перестала общаться ее лучшая подруга. Она подружилась с одноклассницей, а про адресантку письма в редакцию забыла.
Девочка спросила, что делать в такой ситуации. На вопрос ответила профессор Института образования и гуманитарных наук БФУ им. И. Канта, доктор педагогических наук Елена Потменская.
Первое, что отметила специалист, — не нужно винить себя в произошедшем. По словам Потменской, поведение подруги можно расценивать как способ показать свое превосходство и самоутвердиться за счет другого человека. Хотя возможен и другой вариант развития событий. Может быть и так, что произошло какое-то травмирующее или неприятное событие в жизни девочки, и она не может выразить свои эмоции словами. Поэтому ей проще отдалиться, никак не объясняя свое поведение.
Не стоит брать вину на себя, так как никто не в ответе за эмоции других людей. Люди часто не отдают себе отчет, почему они совершили то или иное действие. В особенности это касается подростков, которые очень склонны к импульсивным поступкам.
Что делать в такой ситуации:
- не винить себя и не зацикливаться на ситуации. Конечно, это очень сложно, особенно если в классе больше нет друзей;
- не навязываться и не пытаться объясниться перед бывшей подругой, так как это может ухудшить ситуацию;
- попробовать найти новых друзей в параллельных классах или кружках и секциях;
- рассказать о случившемся взрослым, с которыми сложились доверительные отношения. Это не обязательно должны быть родители. Так, можно поделиться с произошедшим со старшей сестрой или братом, лучшей подругой мамы или классным руководителем;
- обратиться за помощью к школьному психологу.
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