Подруга перестала общаться в 12 лет: как это исправить

Первое, что отметила специалист, — не нужно винить себя в произошедшем. По словам Потменской, поведение подруги можно расценивать как способ показать свое превосходство и самоутвердиться за счет другого человека. Хотя возможен и другой вариант развития событий. Может быть и так, что произошло какое-то травмирующее или неприятное событие в жизни девочки, и она не может выразить свои эмоции словами. Поэтому ей проще отдалиться, никак не объясняя свое поведение.