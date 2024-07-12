Подросток залез на крышу флорентийского собора

Санта-Мария-дель-Фьоре — собор с самым большим кирпичным куполом в мире, визитная карточка Флоренции и шедевр итальянской архитектуры XIV века. На днях собор снова попал в новости, но по не самому благородному поводу: ночью на его огромный купол незаконно залез 17-летний подросток.
Молодой человек в черном худи, джинсах и кроссовках транслировал в социальных сетях, как забирается по внутренним лестница собора на крышу, после чего залез на купол, сделал селфи и выложил в интернет — в аккаунте автора в Instagram* 227 тысяч подписчиков.
Как рассказала газета The Guardian, сотрудники считают, что юноша спрятался в здании днем и дождался, пока собор закроют — а сообщник подростка снимал его восхождение снаружи.
Лука Баньоли, президент Оперы Санта-Мария-дель-Фьоре, сообщил, что пожаловался в местную полицию. «Купол работы Брунеллески — священный монумент и достояние всей Флоренции, и превращать его в игровую площадку недопустимо», — заявил он.
На данный момент личность правонарушителя не установлена, хотя пресса уже пишет, что это тот же 17-летний подросток, который недавно платил штраф за незаконное восхождение на кафедральный собор в Милане — в том случае подростка задержали.
Кроме того, ему же приписывают восхождение на крышу стадиона Сан Сиро в Милане и крышу театра «Аристон» в Сан-Ремо, где проходит знаменитый музыкальный фестиваль.
Один из подписчиков блогера-руфера предложил ему в следующий раз забраться на крышу Собора Святого Петра в Ватикане.
Еще один собор, который вспоминали недавно — Исаакиевский в Петербурге. Недавно ему исполнилось 205 лет, и в честь этого вспоминаем удивительную историю грандиозного здания.
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Георгий Мазуркевич