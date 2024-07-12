Подросток залез на крышу флорентийского собора

Молодой человек в черном худи, джинсах и кроссовках транслировал в социальных сетях, как забирается по внутренним лестница собора на крышу, после чего залез на купол, сделал селфи и выложил в интернет — в аккаунте автора в Instagram* 227 тысяч подписчиков.