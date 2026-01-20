Популярные темы
Подросток погиб на выставке военной техники в Якутии: что известно

В Якутске погиб 16-летний школьник, посетивший выставку военной техники. Разбираемся в подробностях инцидента.

Анастасия Якушина
Трагедия произошла в парке рядом с музеем «Россия — моя история» в Якутске. 16-летний школьник проник внутрь танка, установленного на уличной выставке военной техники, через технический люк. Внутри на подростка обрушилась конструкция, в результате чего он получил смертельную травму и скончался до приезда скорой помощи.

В танке не было боевых частей

Подробности происшествия сообщил директор музея Дмитрий Соловьёв. По его словам, в танк залезли двое подростков, однако смертельные травмы получил только один из них. Он подчеркнул, что экспонат был полностью демилитаризирован и не представлял боевой опасности.

«<…> Сейчас идут разбирательства, выяснения всех обстоятельств. Мы, как мемориальный комплекс, не можем сказать более, кроме слов соболезнования родным и близким погибшего. Эта выставка находится на площадке музея. Танк был демилитаризирован, привезен в Якутск и полностью осмотрен», — отметил Соловьев.

Идет следствие

По факту гибели подростка прокуратура Якутии начала проверку. Следственные органы устанавливают причины трагедии и дадут правовую оценку действиям ответственных должностных лиц, а также тому, насколько администрация парка соблюдала меры безопасности, пишет «Якутия 24».

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Ход расследования находится на контроле руководства регионального следственного управления.

Что известно о выставке

Выставка военной техники открылась в Якутске в ноябре 2025 года. В экспозиции представлены образцы техники, захваченной в зоне СВО. Среди экспонатов — российский танк Т-72 с надписью «Алёша» на стволе, а также пять подбитых бронемашин ВСУ: американские бронетранспортёр M113 и БМП M2 «Брэдли», французский бронетранспортёр VAB, а также боевые машины финского и украинского производства.

Причиной трагедии стала задетая деталь

По информации издания SakhaDay, причиной гибели подростка стала случайно задетая подпорка ствола танка.

«Двое подростков 16−17 лет залезли в танк через проем в отсеке двигателя (двигатель снят). Погибший подросток снял или задел подпорку ствола, в результате чего его придавило внутри», — указало издание.

В конце декабря в Химках погиб 12-летний школьник при попытке разобрать регенеративный патрон РП-4 от противогаза, который они нашли в лесу.