Подросток погиб на выставке военной техники в Якутии: что известно

«<…> Сейчас идут разбирательства, выяснения всех обстоятельств. Мы, как мемориальный комплекс, не можем сказать более, кроме слов соболезнования родным и близким погибшего. Эта выставка находится на площадке музея. Танк был демилитаризирован, привезен в Якутск и полностью осмотрен», — отметил Соловьев.