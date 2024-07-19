Подросток отрастил волосы более 1,6 м и попал в Книгу рекордов Гиннеса

17-летний парень из Южной Дакоты попал в книгу рекордов Гиннесса, отрастив самые длинные волосы среди подростков. Подтверждено, что у коренного американца Рубена Лукса самые длинные волосы в мире среди подростков-мужчин его роста. Длина его волос составляет 161 см. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов.
Рубен из Рапид-Сити, Южная Дакота, не стригся с двухлетнего возраста. Он побил рекорд индийца Сидакдипа Сингха Чахала, — длина его волос составляла 146 см. Родители Лукса изначально решили не стричь волосы, потому что мальчик боялся машинок для стрижки. Став старше, он продолжал отращивать их в соответствии с традицией своего племени.
Подросток отметил, что в культурном плане у народа лакота длинные волосы являются частью их духа. Таким образом парень поддерживает традиции своего народа.
Обычно он заплетает волосы в длинную косу, каждое утро тратя около 20 минут на мытье волос с шампунем и кондиционером, час на сушку и еще 10 минут на распутывание, расчесывание и заплетание косы.
Чтобы зафиксировать рекорд, волосы молодого человека трижды измерили, а среднее значение, 161 см, и было принято в качестве окончательного и занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Сообщается, что рекорд самых длинных волос у мужчины принадлежал Свами Пандарасаннадхи, настоятелю монастыря Тирудадутурай в Мадрасе (Индия). Длина его волос в 1949 году составляла 7,9 м. А самые длинные волосы у подростка когда-либо были зафиксированы у Ниланши Патель из Индии — ровно два метра. Девушка постригла их в 2021 году и пожертвовала музею.