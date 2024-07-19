Подросток отрастил волосы более 1,6 м и попал в Книгу рекордов Гиннеса

Сообщается, что рекорд самых длинных волос у мужчины принадлежал Свами Пандарасаннадхи, настоятелю монастыря Тирудадутурай в Мадрасе (Индия). Длина его волос в 1949 году составляла 7,9 м. А самые длинные волосы у подростка когда-либо были зафиксированы у Ниланши Патель из Индии — ровно два метра. Девушка постригла их в 2021 году и пожертвовала музею.