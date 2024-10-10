Подросток из Непала побил мировой рекорд по скалолазанию

Покорить все 14 высочайших вершин — мечта любого альпиниста. Высота более 8 тысяч метров называется «зоной смерти»: там настолько разрежен воздух, что даже просто находиться так высоко очень тяжело, и без дополнительных приспособлений человек там просто не выживет.