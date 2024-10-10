Подросток из Непала побил мировой рекорд по скалолазанию

На прошлой неделе был установлен новый мировой рекорд по скалолазанию. Его установил житель Непала Нима Ринджи Шерпа: к 18 годам этот юноша успел покорить все 14 горных вершин, чья высота над уровнем моря превышает 8 тысяч метров.
Последней из покоренных стала гора Шиша Пангма в Китае — на ее вершине юноша оказался в минувшую среду. Историей Нимы поделилось издание Daily Sabah.
Отец Нимы, Таши Шерпа гордится сыном: он рассказал, что мальчик очень усердно тренировался, так что неудивительно, что у него все получилось.
Покорить все 14 высочайших вершин — мечта любого альпиниста. Высота более 8 тысяч метров называется «зоной смерти»: там настолько разрежен воздух, что даже просто находиться так высоко очень тяжело, и без дополнительных приспособлений человек там просто не выживет.
«Скалолазание — не просто труд: это свидетельство нашей силы, стойкости и страсти». Нима Ринджи Шерпа, рекордсмен.
Нима Ринджи — не первый скалолаз в своей семье. Много поколений его предков покоряли горы, а сейчас семейство Шерпа владеет крупнейшей компанией по организации альпинистских экспедиций в Непале.
Сам юноша говорит о восхождении на Шишу Пангму так: «этот подъем не только стал кульминацией моих устремлений, но еще и дань уважения каждому из народности Шерпа, кто мечтал достичь невозможного».
Предыдущим рекордсменом за покорение всех главных вершин в юном возрасте, кстати, тоже был непалец. Его зовут Мингма Гуябу «Давид» Шерпа, и он покорил 14 вершин в 30 лет.
Нима Ринджи совершил свое первое восхождение в 16 лет: в августе 2022 года он поднялся на гору Манаслу в Гималайях. К июню этого года он покорял уже 13-ю вершину: Канченджангу в своей родной стране.
Нима Нуру Шерпа, президент Непальской ассоциации альпинистов, заявил, что это момент национальной гордости.
«Нима Ринджи сломал все стереотипы, и его успех — живое доказательство того, что упорный труд приводит к успеху», — заявил Нима Нуру.
Шерпа — народность в Непале, которая издревле занимается покорением гор. Они часто сопровождают заграничных альпинистов и несут снаряжение и провизию. Обычно местные жители выступают в тени приезжих альпинистов, которым достаются все лавры — неудивительно, что сородичи гордятся юношей, который сделал их имя известным на весь мир.
Ранее рассказывали про еще одного альпиниста из Непала, который установил другой рекорд: мужчина покорил Эверест 30 раз.