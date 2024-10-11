Подросток из Германии попал в СМИ благодаря необычному хобби

Никлас Маттеи, 18-летний житель Германии, стал героем репортажей СМИ благодаря своего хобби. Он фотографирует нарушителей парковки и отправляет снимки в местную полицию. Об этом пишет Oddity Central.
Маттеи живет в городе Грифенхайнихен в немецком регионе Саксония-Анхальт. Парень называет себя «Anzeigenhauptmeister» или «Мастер репортажей» и утверждает, что всего лишь выполняет свой гражданский долг.
В свои годы Маттеи уже знает все правила парковки, поэтому сразу замечает нелегально припаркованные автомобили. Сначала парень «отлавливал» нарушителей в Саксонии-Анхальт, но после того, как его популярность резко возросла в результате освещения в национальных СМИ, он решил провести «охоту» по всей Германии.
Маттеи фотографирует машины и отправляет снимки в полицию. Благодаря ему в Германии было выписано более 400 штрафов на общую сумму 140 995 евро (более 15 миллионов рублей).
«Все, чего я хочу, — это обеспечить соблюдение правил дорожного движения, потому что люди думают, что они могут парковаться, как им заблагорассудится», — сказал Маттеи. Но его стремление неоднозначно оценила общественность: одни жители аплодируют парню, в то время как другие порицают его за стукачество. Даже мэр Гревенхайнихена раскритиковал подростка за то, что он мешает работе местных властей, заваливая их своими отчетами.
Мать Маттеи также против его хобби. Она рассказала, что не понимает, почему сын так яростно желает наказать правонарушителей. Однако это не останавливает парня, и он с большим рвением продолжает работать.
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