Подросток из Германии попал в СМИ благодаря необычному хобби

«Все, чего я хочу, — это обеспечить соблюдение правил дорожного движения, потому что люди думают, что они могут парковаться, как им заблагорассудится», — сказал Маттеи. Но его стремление неоднозначно оценила общественность: одни жители аплодируют парню, в то время как другие порицают его за стукачество. Даже мэр Гревенхайнихена раскритиковал подростка за то, что он мешает работе местных властей, заваливая их своими отчетами.