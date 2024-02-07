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Подросток из Флориды поймал рыбу весом более 100 кг

Улов пришлось нести сразу семерым.

Исаак Фрэнсис, 17-летний ученик средней школы Ривервью (Флорида), поймал на Черепашьем пляже в Сарасоте рыбу весом около 250 фунтов (113 кг). Выловленным гигантом оказался морской окунь-голиаф, уточняет FoxNews.

Фрэнсис старший отметил, что он водил сына на рыбалку с малых лет, и этот опыт пригодился подростку в схватке с огромной рыбой. Улов Исааку помогли отнести домой шесть друзей.

Однако несмотря на внушительный вес рыбы, юноше не удалось побить прежний рекорд штата — 680-фунтового (308 кг) окуня-голиафа, пойманного в 1961 году. Известно, что в других регионах вес рыбы может достигать 800 фунтов (362,8 кг), а длина — 8 футов (почти 2,5 м).

Недавно житель калифорнии поймал огромную форель и чуть не побил мировой рекорд.

Олеся Маевская