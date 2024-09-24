Подростковый бунт ледникового периода: какими были тинейджеры Homo Sapience

По словам ученых, у младенцев больше костей, чем у взрослых. В детстве эти кости растут, а после этого начинают срастаться. Это происходит с 18 до 25 лет. Благодаря этому археологи могут использовать кости для отслеживания стадий многолетнего полового созревания, который также включает в себя подростковый скачок роста и начало менструации.
Как пишет LiveScience, международная группа исследователей изучила 13 скелетов подростков. Останки были обнаружены в семи местах археологических раскопок по всему миру. Ученые смогли определить стадию полового созревания у 11 из 13 подростков.
Оказалось, что скачок роста у молодых людей ледникового периода приходился на 13−16 лет. Это соответствует показателям в районе 12,5−14 лет у современных групп охотников. Половой зрелости подростки ранних Homo Sapience достигали в возрасте от 16 до 21 года.
По словам биоархеолога из Университета Рединга в Великобритании Мэри Льюис, неудивительно, что в ледниковом периоде молодые люди проходили через те же стадии подросткового роста. Поразительно о то, что половое созревание происходило примерно в одном возрасте.
«Результаты предполагают, что такой возрастной диапазон соответствует потенциальному “генетическому плану” начала полового созревания человека», — говорит Льюис.
Вместе с тем есть различия во времени начала менструации. В ледниковом периоде, судя по всему, менструация начиналась у девушек не ранее 16−17 лет. У современных девочек этот возраст составляет 11,9 года, а у современных популяций охотников-собирателей — в диапазоне 13−17 лет.
«Бытует популярное заблуждение о том, что современные подростки проходят период полового созревания намного раньше. Но исследование показало, что сегодняшние подростки следуют все той же модели, которая не изменялась на протяжении тысяч лет», — рассказала эксперт из Университета Виктории в Британской Колумбии Эйприл Ноуэлл.
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