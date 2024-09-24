Подростковый бунт ледникового периода: какими были тинейджеры Homo Sapience

По словам ученых, у младенцев больше костей, чем у взрослых. В детстве эти кости растут, а после этого начинают срастаться. Это происходит с 18 до 25 лет. Благодаря этому археологи могут использовать кости для отслеживания стадий многолетнего полового созревания, который также включает в себя подростковый скачок роста и начало менструации.