Сколько зарабатывают подростки в Москве и какие тренды

Что говорит закон
Согласно статье 63 Трудового кодекса РФ, официальное трудоустройство возможно с 16 лет — именно в этом возрасте подросток приобретает право самостоятельно заключать трудовой договор. Однако из этого правила существуют законодательно закрепленные исключения.
15-летние могут работать после окончания 9 классов или при переходе на заочное обучение, а 14-летние — в свободное от учебы время с согласия родителей и органов опеки. Особый правовой режим установлен для детей младше 14 лет. Трудовое законодательство разрешает их участие исключительно в творческой деятельности — в кинематографе, театре, цирке и концертных организациях. В таких случаях трудовой договор от имени ребенка подписывает родитель или опекун, а разрешение органа опеки требует обязательного нотариального заверения. Отдельно оговаривается, что работа не должна причинять ущерб здоровью и нравственному развитию несовершеннолетнего.
Любые формы неофициальной трудовой деятельности для детей младше 14 лет находятся вне правового поля трудового законодательства и осуществляются исключительно на риск и ответственность родителей и самих детей.
Пакет документов и оформление
Для официального трудоустройства подростку потребуется стандартный набор документов. В него входят паспорт (или свидетельство о рождении для лиц младше 14 лет), СНИЛС, ИНН, а также медицинская справка о состоянии здоровья, полученная за счет работодателя. Если работа совпадает с учебным временем, необходима справка из образовательного учреждения. Для юношей, достигших 17-летнего возраста, обязательным документом является приписное свидетельство.
Для подростков 14−15 лет ключевым требованием становится предоставление письменного согласия одного из родителей, заверенного копией его паспорта. Для детей-сирот аналогичное разрешение выдается органами опеки и попечительства. При наличии аттестата об образовании или трудовой книжки их также следует приложить к пакету документов.
Работодатель, в свою очередь, обязан заключить с несовершеннолетним сотрудником трудовой договор, где прописываются график работы, размер оплаты труда и должностные обязанности. Также работодатель оформляет электронную трудовую книжку, если она ранее не была заведена (ст. 66 ТК РФ).
Профессор кафедры управления персоналом и психологии, проректор Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Александр Сафонов обратил внимание на риски неформальной занятости.
«Только официальный трудовой договор гарантирует выплату заработной платы. Режим самозанятости такой защиты не обеспечивает. Родителям стоит быть начеку и проверять условия трудоустройства, чтобы избежать эксплуатации ребенка», — пояснил он.
Возрастные ограничения
Трудовое законодательство строго регламентирует продолжительность и условия труда для несовершеннолетних. Работодатель не вправе устанавливать испытательный срок (ст. 70 ТК РФ). Для подростков 14−16 лет рабочий день не может превышать 4 часов, а для лиц 16−18 лет — 6 часов, причем работа должна осуществляться исключительно в свободное от учебы время (ст. 92 ТК РФ).
По закону им запрещена работа во вредных и опасных условиях, под землей, деятельность, требующая специальных разрешений (например, вождение транспорта), а также ночной труд (с 22:00 до 6:00). Под запрет попадает занятость в игорном бизнесе, в сфере торговли спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами и материалами эротического содержания, а также перевозка тяжелых грузов (ст. 265 ТК РФ). Допустимый вес посылок регулируется Постановлением Минтруда РФ от 07.04.1999 и не превышает 4 кг.
В каникулярный период рабочий график может быть выстроен в первой половине дня, а в учебное время — только после окончания занятий. Нарушение этих норм влечет за собой административную ответственность для работодателя по ст. 5.27 КоАП РФ со штрафом до 200 тысяч рублей. Также несовершеннолетних не могут привлекать к сверхурочной работе (ст. 99 ТК РФ), работе по выходным дням и праздникам.
Какие вакансии есть
Диапазон работ, доступных для подростков, довольно ограничен. Чаще всего в этой возрастной категории встречаются вакансии промоутеров, пеших курьеров, помощников в общепите и в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), аниматоров, расклейщиков листовок. Крупные компании — «Додо Пицца», «Яндекс», «Купер», «Магнит», Х5 («Перекресток», «Пятерочка») , — официально трудоустраивают с 16 лет на позиции курьеров, сборщиков заказов и сотрудников торгового зала. Устроиться в ПВЗ сложнее, так как по закону несовершеннолетние не могут нести материальную ответственность за товары. Тем не менее, в интернете можно найти отзывы подростков о трудоустройстве туда с 14−15 лет, но не по трудовому договору и при наличии связей.
Во «Вкусно — и точка» обещают, что несовершеннолетние сотрудники могут дорасти до должности инструктор по обучению. Здесь возрастная планка ниже всего — устроиться на работу можно с 15 лет. «Достависта» предлагает работу курьера для доставки документов, маленьких посылок и тoвapoв c eжеднeвнoй oплaтoй с 14 лет.
Уровень оплаты варьируется в зависимости от региона: курьер в Москве зарабатывает 1,5−3 тыс. рублей в день при неполной занятости, промоутер — до 2 тыс. рублей. Помощник вожатого в лагере может получить 24−60 тыс. рублей за смену.
Зарплаты и перспективы
По словам Александра Сафонова, подростки в Москве могут заработать 25−40 тыс. руб./мес. за неполный день, в регионах — 15−25 тыс. руб. Официальная статистика по неполной занятости в России отсутствует, так как все зависит от уровня нагрузки, количества часов, сферы и места работы. Курьеры в среднем получают больше, чем промоутеры и расклейщики объявлений.
«Если анализировать мотивацию подростков, то на первом месте, безусловно, находятся экономические потребности семей. И лишь затем, в значительно меньшей степени, — осознанное стремление получить профессиональный опыт», — пояснил эксперт.
Для поиска вакансий он рекомендовал специализированные платформы («Труд всем», SuperJob) и обращение в региональные и местные центры занятости, так как в интернете много фейковых объявлений, предлагающих незаконные виды деятельности, и нарваться на мошенников очень легко. Помочь с поиском также может государственный портал «Работа России», где часто встречаются позиции разнорабочих для муниципальных и государственных учреждений. Так, к примеру, помощнику рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Тюмени обещают зарплату от 8 до 10 тысяч рублей за неполный день. Всего на платформе около 3675 вакансий по всей России, предусмотренных для подростков с 14 лет.
На платформе Avito на Москву приходится 47 актуальных вакансий для подростков с 14 лет. С 16 лет ситуация обстоит чуть лучше — 176 предложений.