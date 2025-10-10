Сколько зарабатывают подростки в Москве и какие тренды

Диапазон работ, доступных для подростков, довольно ограничен. Чаще всего в этой возрастной категории встречаются вакансии промоутеров, пеших курьеров, помощников в общепите и в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), аниматоров, расклейщиков листовок. Крупные компании — «Додо Пицца», «Яндекс», «Купер», «Магнит», Х5 («Перекресток», «Пятерочка») , — официально трудоустраивают с 16 лет на позиции курьеров, сборщиков заказов и сотрудников торгового зала. Устроиться в ПВЗ сложнее, так как по закону несовершеннолетние не могут нести материальную ответственность за товары. Тем не менее, в интернете можно найти отзывы подростков о трудоустройстве туда с 14−15 лет, но не по трудовому договору и при наличии связей.