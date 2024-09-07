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Ученые: Подростковая депрессия связана с электронными сигаретами

Подростковая депрессия напрямую связана с курением электронных сигарет. Такой вывод сделали ученые, проведя исследование среди школьников. Делимся результатами научной работы.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Ученые из Австралии провели опрос среди школьников, который показал, что курение электронных сигарет пагубно влияет на психику подростков. Исследование опубликовано в журнале Australian & New Zealand Journal of Psychiatry.

Авторы работы опросили 5157 учащихся седьмых и восьмых классов из 40 школ Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Западной Австралии. Оказалось, что подростки, которые испытывали умеренный стресс, курили на 74% чаще, чем их сверстники. У людей с высоким уровнем стресса этот показатель был выше на 64%.

«Когда мы смотрим на студентов, сообщающих о плохом самочувствии, то видим, что потребление электронных сигарет возрастает на 105% по сравнению с их сверстниками без каких-либо симптомов», — рассказали авторы научной работы.

Авторы работы применили комплексный подход, который не ограничивался одной конкретной проблемой психического здоровья. Он включил в себя такие аспекты, как тяжелые симптомы депрессии, умеренный и высокий уровни стресса, плохое самочувствие.

Результаты работы свидетельствуют о том, что люди с ослабленным психическим здоровьем чаще курят электронные сигареты.

Новая научная работа является одним из крупнейших массивов данных о подростковом вейпинге в Австралии, предоставляющий большой интерес для ученых всего мира.

Ранее врач-пульмонолог рассказала, что почему вейпы опаснее сигарет.