Ученые: Подростковая депрессия связана с электронными сигаретами

Авторы работы опросили 5157 учащихся седьмых и восьмых классов из 40 школ Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Западной Австралии. Оказалось, что подростки, которые испытывали умеренный стресс, курили на 74% чаще, чем их сверстники. У людей с высоким уровнем стресса этот показатель был выше на 64%.