Ученые: Подростковая депрессия связана с электронными сигаретами

Ученые из Австралии провели опрос среди школьников, который показал, что курение электронных сигарет пагубно влияет на психику подростков. Исследование опубликовано в журнале Australian & New Zealand Journal of Psychiatry.
Авторы работы опросили 5157 учащихся седьмых и восьмых классов из 40 школ Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Западной Австралии. Оказалось, что подростки, которые испытывали умеренный стресс, курили на 74% чаще, чем их сверстники. У людей с высоким уровнем стресса этот показатель был выше на 64%.
«Когда мы смотрим на студентов, сообщающих о плохом самочувствии, то видим, что потребление электронных сигарет возрастает на 105% по сравнению с их сверстниками без каких-либо симптомов», — рассказали авторы научной работы.
Авторы работы применили комплексный подход, который не ограничивался одной конкретной проблемой психического здоровья. Он включил в себя такие аспекты, как тяжелые симптомы депрессии, умеренный и высокий уровни стресса, плохое самочувствие.
Результаты работы свидетельствуют о том, что люди с ослабленным психическим здоровьем чаще курят электронные сигареты.
Новая научная работа является одним из крупнейших массивов данных о подростковом вейпинге в Австралии, предоставляющий большой интерес для ученых всего мира.
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