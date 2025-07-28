Подросткам могут запретить покупать бензин и кататься на питбайках по дорогам

«По нашей статистике, в которой учтены электровелосипеды, самокаты, мопеды, мотоциклы, скутеры и квадроциклы — все, чем пользуются дети, за два квартала этого года — 6 погибших, 73 случая с травмами. Надо регистрировать все, что ездит. Нужно пересмотреть нормы и внести эти средства как транспортные. Тогда они будут продаваться по паспорту. Должны быть ограничения: тот, кто выезжает на проезжую часть, обязан сдать ПДД и получить права. Все, что считается транспортом, должно подчиняться ПДД и регистрации. Если ребенка поймали на трассе — отвечают родители», — отметила она.