Подросткам могут запретить покупать бензин и кататься на питбайках по дорогам

Питбайки изначально создавались для спортсменов, но стали массово использоваться подростками, часто без должных навыков вождения. «Они незаметны в потоке, за ними невозможно угнаться на патрульных автомобилях. А самое главное — нет, к сожалению, культуры вождения, что и приводит к большому количеству инцидентов самой разной степени тяжести», — отметил зампредседателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев.
По данным СМИ, в 2025 году в ДТП с питбайками пострадали более 2000 человек, погибли свыше 30 подростков. Продажи таких мотоциклов выросли втрое, а количество аварий — на 30%.
Ключевая проблема — отсутствие четких правил эксплуатации питбайков. Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова предложила приравнять их к транспортным средствам.
«По нашей статистике, в которой учтены электровелосипеды, самокаты, мопеды, мотоциклы, скутеры и квадроциклы — все, чем пользуются дети, за два квартала этого года — 6 погибших, 73 случая с травмами. Надо регистрировать все, что ездит. Нужно пересмотреть нормы и внести эти средства как транспортные. Тогда они будут продаваться по паспорту. Должны быть ограничения: тот, кто выезжает на проезжую часть, обязан сдать ПДД и получить права. Все, что считается транспортом, должно подчиняться ПДД и регистрации. Если ребенка поймали на трассе — отвечают родители», — отметила она.
Сейчас разрабатываются два законопроекта. Региональный запретит продажу бензина несовершеннолетним, чтобы ограничить использование питбайков. Федеральный введет обязательное наличие прав категории «А» для покупки мототехники, а также запретит ее эксплуатацию на дорогах общего пользования. Кататься можно будет только на спецплощадках, пояснил Толмачев.
Ранее сообщалось, что снижение родительского контроля по мере взросления ребенка увеличивает риски, связанные с онлайн-активностью подростков. К такому выводу пришли авторы исследования Альянса по защите детей в цифровой среде, посвященного цифровому поведению детей и уровню вовлеченности родителей.