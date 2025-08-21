Подравшегося с мужем Блиновской водителя признали виновным в аварии

— Таксист Сергей Субботин виноват в ДТП с Алексеем Блиновским. Так следует из постановления ДПС. Полицейские установили, что водитель кроссовера нарушил правила при повороте, не полностью перестроившись в правую полосу, — говорится в публикации.
С таким решением представителей Госавтоинспекции мужчина, признанный виновным, не согласен. В свою очередь у мужа Блиновской нет претензий к водителю такси.
Конфликт между мужчинами произошел на дороге в районе улицы Шаболовки. Алексей Блиновский на мотоцикле опережал таксиста, поворачивавшего во двор, и снес ему зеркало. После этого между ними завязался конфликт, в результате которого мужу блогерши разбили нос и голову.
Позднее водитель такси прокомментировал эту ситуацию. Он заявил, что Блиновский первым напал на него. Виновник аварии продемонстрировал предмет, которым он избил своего оппонента. Металлическая конструкция издалека внешне напоминает выпрямитель для волос.