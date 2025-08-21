Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подравшегося с мужем Блиновской водителя признали виновным в аварии

Водитель такси, подравший с мужем блогерши Елены Блиновской Алексеем, признан виновным в ДТП. Он нарушил ПДД, не полностью заняв крайнее правое положение на дороге при повороте. Об этом в четверг, 21 августа, сообщили в Telegram-канале «112».

Источник: Соцсети

— Таксист Сергей Субботин виноват в ДТП с Алексеем Блиновским. Так следует из постановления ДПС. Полицейские установили, что водитель кроссовера нарушил правила при повороте, не полностью перестроившись в правую полосу, — говорится в публикации.

С таким решением представителей Госавтоинспекции мужчина, признанный виновным, не согласен. В свою очередь у мужа Блиновской нет претензий к водителю такси.

Конфликт между мужчинами произошел на дороге в районе улицы Шаболовки. Алексей Блиновский на мотоцикле опережал таксиста, поворачивавшего во двор, и снес ему зеркало. После этого между ними завязался конфликт, в результате которого мужу блогерши разбили нос и голову.

Позднее водитель такси прокомментировал эту ситуацию. Он заявил, что Блиновский первым напал на него. Виновник аварии продемонстрировал предмет, которым он избил своего оппонента. Металлическая конструкция издалека внешне напоминает выпрямитель для волос.