Подработка по закону. Минтруд регламентировал трудоустройство подростков

«Правительство пытается привлекать молодых ребят к трудовой деятельности, у нас есть план по профессиональной ориентации подростков, школы обязаны организовывать экскурсии по колледжам, чтобы дети выбирали рабочие профессии, — напоминает Зубец. — Такое вовлечение подростков в производственную деятельность дает им возможность в свободное от учебы время участвовать в различных практиках, что поможет им лучше ориентироваться при выборе профессии, интегрироваться в производственную деятельность и попутно даст возможность подзаработать».