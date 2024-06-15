Подработка по закону. Минтруд регламентировал трудоустройство подростков

Минтруд утвердил рекомендации по трудоустройству несовершеннолетних россиян в свободное от учебы время. Это сделано в интересах профориентации подростов, сообщил директор Института социально-экономических исследований финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец. Кроме того, это также частично решит проблему дефицита кадров на отечественных предприятиях.
Минтруд регламентировал трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В утвержденных рекомендациях перечислены профессии, которые можно предлагать подросткам, а также указаны ограничения, действующие для сотрудников младше 18 лет.
По замыслу разработчиков, это поможет трудовой адаптации подрастающего поколения и одновременно оградит ребят от вредного производства, опасного для здоровья (например, подземные работы) и/или нравственного развития (работа в казино, ночных клубах, торговля спиртным).
В перечне разрешенных профессий — курьеры, официанты, промоутеры и прочее.
«Правительство пытается привлекать молодых ребят к трудовой деятельности, у нас есть план по профессиональной ориентации подростков, школы обязаны организовывать экскурсии по колледжам, чтобы дети выбирали рабочие профессии, — напоминает Зубец. — Такое вовлечение подростков в производственную деятельность дает им возможность в свободное от учебы время участвовать в различных практиках, что поможет им лучше ориентироваться при выборе профессии, интегрироваться в производственную деятельность и попутно даст возможность подзаработать».
Параллельно частично решается проблема кадрового голода. Безработица в России держится на рекордно низком уровне в 2,8%, предприятиям попросту негде взять сотрудников. В такой ситуации молодежь может оказать существенную помощь.
«В России не хватает примерно 200 тыс. работников в год, — говорит Зубец. — И вовлечение подростков сможет пополнить рабочую силу, что необходимо нашей экономике».