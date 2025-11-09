Подписать приглашение: президент Сирии совершает первый визит в США

В ходе визита переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон эта страна может подписать в США соглашение о присоединении к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Это станет значимым дипломатическим шагом и укрепит позиции нынешних властей Сирии, полагают эксперты. Помимо этого США рассматривают возможность размещения своего военного контингента в этой стране. Планы присоединения Дамаска к коалиции вызывают тревогу у курдских сил — они опасаются «предательства» со стороны Вашингтона после многих лет совместной борьбы с ИГ. Одновременно Дамаск демонстрирует интерес к развитию сотрудничества и с Москвой. Почему в США встревожены интенсификацией контактов России и САР — в материале «Известий».
Вашингтон готовится принять Дамаск в коалицию
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 9 ноября прибыл в США с официальным визитом — первым с момента обретения страной независимости в 1946 году. В ходе переговоров с американским лидером Дональдом Трампом стороны планируют подписать соглашение о присоединении Сирии к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (ИГ). США накануне визита сняли санкции с аш-Шараа, а также исключили из черных списков министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба.
Решение о разблокировании ограничений в отношении сирийского руководства ранее поддержал и Совет Безопасности ООН: за снятие санкций проголосовали 14 членов Совбеза, включая Россию, против не выступил никто, а Китай воздержался.
Тем временем ситуация внутри Сирии остается напряженной. В Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека «Известиям» рассказали, что с начала 2025 года в стране погибли более 11 тыс. человек, среди них свыше 8,6 тыс. гражданских.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о планах США разместить военный контингент на авиабазе в районе южных кварталов Дамаска. Это рассматривается как потенциальный элемент будущего пакта о безопасности между Сирией и Израилем, над которым Вашингтон ведет активную работу. Нынешние власти Сирии, по данным агентства, обсуждают с администрацией Трампа статус американских объектов в стране.
Позднее МИД переходного правительства опроверг сообщения о планах разместить американскую базу под Дамаском. В заявлении, распространенном через агентство SANA, говорилось, что такие сведения «не соответствуют действительности». При этом ведомство подчеркнуло, что США не намерены открывать новые объекты, а в отношениях двух стран наблюдается стремление к прямому взаимодействию с центральными властями и поддержка усилий Дамаска по объединению территории страны.
На внутреннем уровне остается открытым вопрос о реальной инклюзивности будущей политической системы и участии в ней всех ключевых групп, включая курдскую автономию.
Курды обеспокоены «новым предательством» США
Визит аш-Шараа вызвал недовольство среди курдских сил, которые в последние десять лет вели борьбу с ИГИЛ при поддержке США. Представители структур, связанных с Сирийскими демократическими силами (СДС), указывали, что рассчитывали хотя бы на участие в делегации. Решение об исключении курдов делает их положение весьма уязвимым, несмотря на уверения американской администрации в том, что углубление диалога Вашингтона с новым сирийским руководством должно укрепить безопасность меньшинств.
Представители Автономной администрации Северной и Восточной Сирии заявляют, что нынешние власти в Дамаске не демонстрируют инклюзивный подход. Курдская сторона напоминала, что при формировании временного кабинета, принятии конституционных положений и организации парламентских выборов их мнение не учитывалось, что, по их оценке, противоречит духу мартовских договоренностей о партнерстве. В числе последствий такого подхода они называли недавние трагические события в Эс-Сувейде и прибрежных районах.
— Любое прямое военное столкновение между сирийскими властями и силами «Сирийской демократической армии» может иметь серьезные и даже катастрофические последствия для внутренней обстановки в стране, — рассказал «Известиям» сирийский эксперт Мухаммед Надир Аль-Амри.
Он добавил, что подобное развитие событий откроет путь для внешнего вмешательства во внутренние дела Сирии. По его словам, пока от курдской стороны поступают противоречивые заявления: одни представители говорят о позитивном диалоге с Дамаском, тогда как другие утверждают, что мартовская сделка находится на грани срыва, что свидетельствует о внутренних разногласиях в политических и военных структурах СДС.
В связи с этим многие вспоминают решение Трампа в его первый президентский срок дать зеленый свет турецкой операции на северо-востоке Сирии в 2019 году. Тогда курды потеряли Рас-эль-Айн и Телль-Абьяд.
Теперь ситуация может повториться: исключение курдов из политического процесса и сближение Вашингтона с новым сирийским руководством усиливают их опасения, что в случае новой сделки между Дамаском, Анкарой и США, интересы курдских формирований снова принесут в жертву.
США давят на аш-Шараа из-за контактов с Россией
На фоне дипломатического прорыва сирийская сторона подчеркивает готовность к расширению международного сотрудничества. Официальный спикер МВД Сирии Нуреддин аль-Баба, комментируя динамику отношений с Москвой, указывал на возможность обмена опытом и развединформацией в интересах безопасности обеих стран.
В Дамаске также отметили, что в последнее время наблюдается растущее взаимопонимание с Россией, включая перспективу совместных соглашений в сфере противодействия угрозам, обсуждение энергетической повестки и проведение тренировок для силовых структур.
По оценке востоковеда Кирилла Семёнова, приглашение Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон связано не только с обсуждением возможного сирийско-израильского урегулирования, но и с настороженностью США из-за активизации российско-сирийских контактов.
— В Вашингтоне внимательно следят за тем, насколько интенсивно развивается диалог Москвы и Дамаска, и опасаются усиления российских позиций в Сирии, — отметил эксперт.
По его словам, администрация Дональда Трампа, вероятно, будет подталкивать переходного президента к ограничению взаимодействия с Москвой. Эксперт считает, что США стремятся снизить уровень российско-сирийского сотрудничества и уже предпринимают подрывные действия, поддерживая антироссийскую повестку в Сирии. Семёнов обратил внимание, что давление на аш-Шараа усилилось именно после его визита в Москву.
В этом контексте саудовская газета Okaz со ссылкой на источники в окружении Трампа, отмечают, что американский лидер выработал «красные линии» в отношении Сирии. Первая — это недопустимость возвращения иранского влияния в Сирию, будь то через Россию или через сторонников Башара Асада. Вторая — предотвращение повторения инцидентов, подобных событиям на сирийском побережье 7 марта и в провинции Эс-Сувэйда в июле.
Параллельно Россия перестраивает свое взаимодействие с Дамаском, что отражается и на треугольнике Москва-Тегеран-Сирия. В октябре 2025 года президент Владимир Путин провел переговоры с аш-Шараа в Москве, а непосредственно после этого спецпредставитель России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев посетил Тегеран. Иранские официальные лица обсуждали с российской делегацией вопросы региональной безопасности, территориальной целостности Сирии и дальнейшую координацию усилий.
Посол РФ в Исламской Республике Алексей Дедов ранее заявлял «Известиям», что Россия и Иран проводят регулярные консультации по сирийской проблематике и занимают схожие позиции по ключевым аспектам урегулирования кризиса. сообщил.
Консультации по вопросу сохранения российских баз в САР, как отмечали в МИД РФ, продолжаются и касаются также безопасности российских граждан. СМИ сообщали, что сирийская сторона проявила интерес к возобновлению патрулирования южных провинций российской военной полицией, что, по мнению Дамаска, могло бы ограничить активность Израиля в приграничных районах. По сообщениям СМИ, первое патрулирование после смены власти Россия уже провела — вблизи Эль-Камышлы на северо-востоке страны.