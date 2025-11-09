Подписать приглашение: президент Сирии совершает первый визит в США

В ходе визита переходного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Вашингтон эта страна может подписать в США соглашение о присоединении к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ). Это станет значимым дипломатическим шагом и укрепит позиции нынешних властей Сирии, полагают эксперты. Помимо этого США рассматривают возможность размещения своего военного контингента в этой стране. Планы присоединения Дамаска к коалиции вызывают тревогу у курдских сил — они опасаются «предательства» со стороны Вашингтона после многих лет совместной борьбы с ИГ. Одновременно Дамаск демонстрирует интерес к развитию сотрудничества и с Москвой. Почему в США встревожены интенсификацией контактов России и САР — в материале «Известий».