Подождать? Врач Маруфиди назвала 7 причин не откладывать стоматолога

Выбитый зуб требует внимания: до визита к врачу его следует поднять, не дотрагиваясь до корня, прочистить и сполоснуть. Лучше делать это под проточной водой. Если получится справиться самостоятельно, установите зуб на место, естественно, в чистом виде. Если это невозможно, то нужно поместить его в емкость либо с водой, либо, что еще лучше, с молоком. После этого надо как можно быстрее попасть на прием к стоматологу.