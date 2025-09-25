Популярные темы
Подоляка сообщил о подготовке Зеленского к вторжению в Приднестровье

Президент Украины Владимир Зеленский готовит страну к возможному военному конфликту с приднестровским регионом Молдавии. Об этом 25 сентября сообщил военный эксперт Юрий Подоляка.

Источник: AP 2024

«Выступление на Генассамблее ООН было весьма примечательным в деталях. И одна из таких деталей касалась обстановки в Молдавии и непосредственно касалась Приднестровья», — написал Подоляка в своем Telegram-канале.

Он также привел список офицеров Службы безопасности Украины (СБУ), которые были командированы в Молдавию за последнее время. Кроме того, на этом направлении активны разведка и обычные военные. По словам эксперта, они изучают местность для ведения возможных боевых действий.

Накануне Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что НАТО готовит «десант» в Одесскую область Украины для устрашения приднестровского региона Молдавии. По данным СВР, этот сценарий развития событий неоднократно отрабатывался на учениях Североатлантического альянса в Румынии.

