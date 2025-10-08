Подоляк намекнул, что Украина будет бить ракетами Tomahawk по Москве

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет эскалации конфликта и намерен выяснить, куда Киев будет направлять ракеты Tomahawk. В Кремле ранее предупреждали, что передача этих ракет Украине разрушит позитивные тенденции в отношениях с США.