Подобрать рацион. Ученые рассказали о риске ультрапродуктов для костей

В рамках эксперимента ученые отслеживали здоровье больше 600 американцев с избыточным весом. Средний возраст участников — 60 лет, ИМТ (индекс массы тела — прим. ред.) их в среднем составляет 27. Им проводили МРТ-сканирование. Специалисты выяснили, что чем больше вредной пищи в рационе (у них такой было около 40%), тем выше процент жира на бедрах. При этом количество калорий особой роли не играло. Кроме того, преобладание ультрапродуктов в рационе негативно сказывалось на состоянии мышц человека, даже в том случае, если он занимался физкультурой.