Подобрать рацион. Ученые рассказали о риске ультрапродуктов для костей

Ультраобработанные продукты обсуждаются с точки зрения их вреда для здоровья. С ними связывают практически все базовые риски: и проблемы с весом, и с сердцем, и со многим другим. Сейчас заговорили про то, что такая еда может вредить костям. Причем вызывает достаточно изнурительную патологию, результатом которой становится истончение костей, известное как остеопороз.
В рамках эксперимента ученые отслеживали здоровье больше 600 американцев с избыточным весом. Средний возраст участников — 60 лет, ИМТ (индекс массы тела — прим. ред.) их в среднем составляет 27. Им проводили МРТ-сканирование. Специалисты выяснили, что чем больше вредной пищи в рационе (у них такой было около 40%), тем выше процент жира на бедрах. При этом количество калорий особой роли не играло. Кроме того, преобладание ультрапродуктов в рационе негативно сказывалось на состоянии мышц человека, даже в том случае, если он занимался физкультурой.
Ученые отметили, что повышенное количество жира на бедрах становится причиной остеоартрита колена.
Эксперты пришли к выводу, что обязательно надо воздействовать на изменяемые факторы жизни. И первый из них — профилактика ожирения, бороться с которым предлагается с помощью сбалансированного здорового питания, а также достаточной физической активности. Это позволит предупредить или облегчить остеоартрит суставов и остеопороз костей.