Подобно природе. Какие изобретения человек позаимствовал у животных

Люди подглядывают за всем, что их окружает. С давних времён они пользовались принципами, взятыми у животного и растительного мира. Ведь лучший экспериментатор на Земле — сама природа. И в наше время человек продолжает создавать устройства и материалы, вдохновлённые способностями тех или иных животных. Рассказываем о некоторых идеях.