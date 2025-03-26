«Поднять планку выше, зрительская любовь — не вечная»: Владимир Кошевой

— ВФокусе Mail открывает серию интервью с актерами и режиссерами в рамках «Театральной недели» в России. Как, вы считаете, современникам театр еще интересен?
— Конечно, интересен! И, я надеюсь, что мероприятия «Театральной недели» покажут, что что театр востребован у зрителя. Судя по тому, что происходит в Москве, Петербурге и в регионах — интерес у зрителей есть, заполняемость залов очень высокая.
— В России сейчас 80 театральных ВУЗов. Каждый год они выпускают больше тысячи дипломированных актеров. Довольно часто начинающие артисты жалуются на отсутствие предложений о сотрудничестве. Что вы им посоветуете?
— Кажется, что сегодня время таких возможностей, но сидеть и ждать эти предложения бессмысленно. И творческому человеку — в первую очередь. Я всегда считал, что творческая судьба — в твоих собственных руках. Ты можешь самовыражаться, как хочешь. И количество таких «самовыражений» обязательно перейдет в качество.
Хотя, мне в молодости повезло — я не сидел без дела. Во время учебы я работал в театре, и после института — тоже.
— Говорят, что молодые артисты подхватывают «звездную болезнь». Как ее избежать? Или она, наоборот, нужна и помогает в трудные минуты?
— Она нужна, эта «звездная болезнь». Потому что ощущение успеха от проделанной работы необходимо, без него нет дальнейшего движения. Обязательно должна быть какая-то роль или какой-то заметный ход в творческой судьбе, чтобы у молодого артиста появилась вера в самого себя.
Зрительская любовь — не вечная, и с возрастом уходят какие-то роли, которые ты мог бы сыграть. Ну, а потом приходится работать и доказывать свой талант, чтобы как в сказке про Алису «бежать еще сильнее, чтобы остаться на месте».
Для взрослых артистов ролей все меньше, и мало, кто бережет этих возрастных актеров, и в театре, и в кино кроме, пожалуй, Константина Богомолова, который поставил спектакль «Один и одна» с Александром Збруевым и Верой Майоровой.
— Кого вы считаете своим учителем?
— Я с удовольствием перечислю своих учителей. Это, конечно, Михаил Вартанович Скандаров — мастер курса. Он научил разбирать роль, самостоятельно над нею работать, не дожидаясь, пока режиссер преподнесет и все разложит, и это все очень пригодилось.
Народный артист РСФСР Михаил Козаков очень много со мной занимался, и, конечно, это мой друг, и товарищ, и партнер — Михаил Елисеев. Владимир Владимирович Фокин, Михаил Михайлович Шемякин. Это уникальные люди, замечательные художники, творцы и авторы.
В пору моей молодости в России только начинался режиссерский театр, что с одной стороны радовало, с другой — пугало молодых артистов.
Наиболее точно о продолжительности жизни мужского актерского характера сказал Михаил Михайлович Козаков — «сначала ты играешь Ромео, через какое-то время Гамлета, ну, а потом Короля Лира». У женщин это, наверное, Джульетта, Офелия и Аркадина. В идеале так и режиссер развивает артиста и ведет его от роли к роли.
Но никто в России не занимался выращиванием артистов, за исключением тех театров, где главными режиссерами были Марк Анатольевич Захаров, Галина Волчек или Андрей Гончаров. Это, как раз, мастера, которые помогли своим артистам пройти путь взросления и осмысления.
С недавних пор, я играю в Театре Наций героя Чехова — Астрова (прим. ред. — пьеса «Дядя Ваня»), поэтому это тоже мой учитель. Настоящий русский артист всегда должен играть Чехова, потому что это такая недосягаемая высота.
— А какая у вас любимая роль?
— Это такой коварный вопрос. Любимая роль та, с которой ты выходишь на сцену. Слава Богу, я не выхожу на сцену в нелюбимых ролях. Нельзя не любить то, что ты делаешь. Всегда отвечаю на такой вопрос другим вопросом: «А кого ты больше любишь — маму или папу?».
— А бывает, что какая-то роль легко дается, а какая-то труднее?
— Мне пока, к сожалению, ничего легко не давалось. Сейчас идет работа с режиссером Михаилом Елисеевым над программой к юбилею Иосифа Бродского. В честь 85-летия поэта в Малом зале Зарядья я буду читать его стихи.
Важно удержать планку, которую поставил режиссер и, если удастся, поднять ее чуть-чуть выше, потому что каждый спектакль — словно премьера. Сердце бьется очень сильно.
— А есть еще такая роль, которую вы мечтаете сыграть?
— Я давным-давно запретил себе мечтать, я себе разрешил делать только то, что хочется. Время немножко другое, не для рассуждений и мечтаний, время для реализации, мне кажется. Если хочется что-то делать — надо делать. Или открывать — как произошло с программой «Жуковский: невыразимое», посвященной 240-летию со дня рождения великого русского поэта.
— Как, на ваш взгляд, современный театр должен привлекать зрителей? Считается, что современники много времени проводят в социальных сетях, а не за культурным досугом.
— Как говорила одна великая русская актриса, либо нужно попасть во время, либо его обогнать. И театр — это такое временное пространство, которое иногда обязано смотреть, что происходит вокруг. Если общество нуждается в социальных сетях, значит, и театр должен обернуться в сторону этого сообщества и, конечно, развивать свои страницы.
Некоторые театры это делают блестяще — рассказывают об истории театра, об артистах, и о новых постановках, о том, что уже прошло. То есть, это прямой диалог со зрителем. Интернет сокращает дистанцию между артистом и зрителем, которому нужны разные постановки — и развлекательные, и интеллектуально сложные. Мне кажется, что время театра «с грозящим пальцем» прошло — назидания никому не интересны.
— Расскажите о своих новых премьерах и планах
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