«Поднять планку выше, зрительская любовь — не вечная»: Владимир Кошевой

— Это такой коварный вопрос. Любимая роль та, с которой ты выходишь на сцену. Слава Богу, я не выхожу на сцену в нелюбимых ролях. Нельзя не любить то, что ты делаешь. Всегда отвечаю на такой вопрос другим вопросом: «А кого ты больше любишь — маму или папу?».