Поднять и простить: артисты второго эшелона подняли свои ценники

— Да, действительно, гонорары выросли, потому что многие артисты уехали, а людям надо проводить праздники, — согласен с коллегой промоутер Иван, организующий выступление звезд на черноморском побережье. — Но тут стоит уточнить: выросла скорее цена за корпоратив. Во всем мире корпоративное мероприятие стоит дороже в три, а то и в 10 раз, нежели кассовый концерт в зале на 1 тыс. мест. Цена на частных мероприятиях складывается еще из того, как далеко добираться, на каком транспорте, как срочно надо выступить. Но оценивать артиста надо по тому, может он собрать сольник или нет.