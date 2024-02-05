Поднять и простить: артисты второго эшелона подняли свои ценники

Алиса Мон подорожала в три раза всего за несколько месяцев, теперь ее гонорар — 400 тыс. рублей за вечер. Дмитрий Колдун зарабатывает от 500 тыс. рублей за выступление. Гонорар Руслана Алехно с 200 тыс. дорос до 1 млн рублей. Фолк-группа «Садко» просит 800 тыс. за выступление. После отъезда суперзвездных коллег многие российские артисты стали зарабатывать больше. «Известия» узнали, в чем причина такой музыкальной инфляции.
Мода на ретро
Рейтинг артистов, которые не были в топе, сейчас значительно вырос, а вместе с ним и заработки. Шоу-бизнес обновился. Причиной послужила не только СВО, с началом которой некоторые исполнители покинули Россию, но и скандальный корпоратив в неглиже.
— Как так? Почему второй эшелон стал стоить как первый? — возмутилась организатор столичных концертов Елена. — Те, кто стоял в тени, теперь на свету. С какого вдруг Колдун стоит полмиллиона? Теперь Кай Метов и Глеб Матвейчук просят, как некогда Лолита. Кому ни позвонишь, у всех подросли аппетиты.
Возмущения промоутеров понятны. Они годами работали с этими артистами и теперь не понимают, что случилось и почему за прежний репертуар надо платить больше.
— Да, действительно, гонорары выросли, потому что многие артисты уехали, а людям надо проводить праздники, — согласен с коллегой промоутер Иван, организующий выступление звезд на черноморском побережье. — Но тут стоит уточнить: выросла скорее цена за корпоратив. Во всем мире корпоративное мероприятие стоит дороже в три, а то и в 10 раз, нежели кассовый концерт в зале на 1 тыс. мест. Цена на частных мероприятиях складывается еще из того, как далеко добираться, на каком транспорте, как срочно надо выступить. Но оценивать артиста надо по тому, может он собрать сольник или нет.
На сайте Кая Метова выступления расписаны до конца апреля.
— Да, у нас концертов стало больше, — говорит концертный директор артиста Вадим Приймак. — Сейчас проходит юбилейный тур по России. Каю Метову 19 сентября исполнится 60. А на сайте еще не все точки на карте отмечены. Тур расписан практически до конца года.
Такой всплеск популярности у артиста появился после телешоу «Суперстар». Проект напомнил о Кае Метове и подогрел интерес к артисту. Его «Позишн намбер ту» крутили на дискотеках в 1990-е. А теперь под хит танцуют и стар и млад. Новая волна интереса позволила заработать. Как говорит директор артиста, они сами планируют, куда ехать, не дожидаясь приглашения. Арендуют площадку и продают билеты. Гонорар Кая Метова вырос. Но, как говорит директор, незначительно, процентов на 25. Сумма — коммерческая тайна. Зато не секрет, сколько стоят билеты. От 1 тыс. рублей до 3,5 тыс. рублей.
Вадим работает с несколькими артистами. И признается, что в рост пошли Алиса Мон, Наталья Гулькина, группа «Комбинация». Его слова подтверждает организатор концертов по югу России Иван. Интерес к звездам дискотек 1980-х и 1990-х подогрели вышедшие недавно сериалы. Ретрохиты, звучащие в них, теперь вновь поются. Вырос спрос на «Мираж», Наталью Гулькину, группу «Комбинация». Новых артистов не появляется. А те, кто появляется, заламывают такую цену, что тоже не продаются.
Продюсер «Бурановских бабушек» Ксения Рубцова рассказала «Известиям», что и у ее артисток выросли гонорары.
— Так как в целом по рынку цены взлетели в разы, то и мы не хотим демпинговать, — говорит Ксения Рубцова. — Мы немного повысили свой гонорар, чтобы на фоне коллег не выделяться. Но при этом у нас в разы возросло количество абсолютно бесплатных выступлений. Мы не можем брать деньги с защитников нашего отечества и их семей. Зарабатывать на ситуации — это крайне плохо. А если быть социально ответственными, этот рост оправдан. Когда количество твоих выступлений на благотворительных мероприятиях превышает количество коммерческих, значит, мы движемся в верном направлении.
А вот концертный директор Руслана Алехно Олег Качан говорит, что его артист не стал больше зарабатывать.
— Звонков стало больше, — говорит директор. — У нас есть флагманы на эстраде. Да, кто-то сошел с дистанции, но осталось достаточно тех, кто продолжает работать. Телешоу, в которых участвовал Руслан, помогают поддерживать на слуху имя артиста. Но кардинально меняет ситуацию репертуар. Новая песня, ставшая хитом, клип. Пока певец выступает по Подмосковью и планирует концерты в Белоруссии. Там его любят.
Только хиты продаются
Организаторы концертов повышенные гонорары объясняют инфляцией. Всё дорожает — и молоко, и билеты на самолет. И, кстати, гонорар артиста — не главная строчка в расходах промоутера. Зачастую больше закладывается на организацию концертов. Неважно, стоит артист 3 млн или 500 тыс. рублей — билеты на самолет в бизнес-классе, отель, автомобиль, рекламный щит, реклама в СМИ для них стоят одинаково.
— Кассу делает песня, только хиты продаются, — уверен промоутер Иван. — Народ хочет танцевать, несмотря на серьезную ситуацию в стране. Цены подняли все артисты. Я вам признаюсь, мало осталось тех, кого можно возить по стране. И как ни странно, зрители хотят Киркорова и Анну Асти, чьи выступления были отменены после «голой вечеринки». Билана перепугали, он практически перестал концертировать. Сейчас залы не забиваются. Полно свободных дат на концертных площадках. Нет артистов. На февраль некого ставить.
Организаторы концертов уверены: популярность не зависит от эфиров на радио или количества появления на ТВ. Самый востребованный артист сейчас — Певец SHAMAN.
Он участвовал в телепроектах, но популярности не снискал. Стать узнаваемым и любимым у народа ему помогли соцсети и хиты.
— Если бы его песни не любили, если бы у него не было голоса, он бы не собирал концертные залы и не ездил бы с туром по стране, — говорит эксперт музыкальной индустрии, главный редактор ИА «Интермедиа» Евгений Сафронов. — Сейчас у нас тысячи артистов, которые и петь умеют, и репертуар есть, но нет у них хитов. Поэтому публика их не знает, билеты не продадутся.
А роль пиара, по мнению эксперта, сильно преувеличена. Сейчас песни узнают из соцсетей, YouTube и TikTok, с платформ. Пиар помогает тем, кто умеет работать, кто входит в резонанс с публикой.
— Инстасамка раскручивалась не на телевидении, а народ на нее идет, — рассказал «Известиям» промоутер из Сочи. — Вы знаете такого артиста — MACAN? Ему лет 20, а он собирает стадионы. Влегкую. И его нет в телевизоре, его не услышишь на радио. А Группу «Три дня дождя» слышали? Кто-то и названия такого не знает. А мы с удовольствием берем таких артистов.
И эти новомодные кумиры уже не пойдут в «сборную солянку» на сцене престижной площадки ради телеэфира. Их аудитория не смотрит телевизор. Поэтому, как говорят организаторы концертов, молодые звезды заламывают свои гонорары за исполнение единственной песни как за целый концерт. Они знают, что их имя в афише — гарантия кассы. А гонорар звезды тут же повышает стоимость на сборный концерт. Если устроители готовы рисковать и уверены, что имя продаст зал, они идут на это. Но порой не срабатывает.
— Да пусть не соглашаются выступать в сборных концертах, пусть сидят дома, — говорит Вадим Приймак. — Они думают, что вечно будут молодыми и популярными. Нет. Это явление временное, если не напоминать о себе и много не работать.
Рост заработков артистов, по мнению Евгения Сафронова, закономерное явление. Сейчас происходит развитие концертной отрасли, а артистов больше не стало. Профессионалы всегда на вес золота. Люди идут на звезд. Когда уходит одни, подходит очередь других.
— Я не стал бы делать упор на заработки артистов, это не самое главное. — считает Евгений Сафронов. — Кай Метов, Алиса Мон, Наталья Гулькина, Руслан Алехно, Григорий Гладков, Юрий Лоза и многие другие — это опытные профессионалы, отлично работают с публикой, их имена десятилетиями на слуху, их нынешняя востребованность вызвана стечением обстоятельств — но это же обычный рыночный механизм, промоутеры берутся за тех, кто лучше продается.
Другой вопрос, что неправильно полагаться только на рынок в шоу-бизнесе, потому что это не способствует необходимому ускорению развития массовой культуры, добавил эксперт.