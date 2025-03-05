Подмосковные врачи извлекли молочный зуб из носа 22-летнего парня

Врачи Долгопрудненской больницы достали из носа 22-летнего молодого человека молочный зуб, сообщили РБК Life в пресс-службе Минздрава Московской области.
Молодой человек обратился в больницу с жалобами на продолжительный насморк. Врачи провели диагностику и обнаружили в полости носа костное образование. Оказалось, что это молочный зуб.
Как отметил заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев, врачи так и не узнали, как молочный зуб попал в носовую полость и сколько он там пролежал.
Операцию провели отоларингологи стационара Наиля Вихарева и Елизавета Ершова. Они извлекли молочный зуб, который оказался покрыт грибковым содержимым. После обработки носовой полости пациент еще несколько дней находился под присмотром врачей. На данный момент он чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
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