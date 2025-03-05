Подмосковные врачи извлекли молочный зуб из носа 22-летнего парня

До этого врачи Центра Рошаля вытащили флешку с домашним заданием по информатике из желудка 16-летнего подростка. Молодой человек случайно проглотил цифровой носитель. Он понадеялся, что флешка выйдет естественным путем, но этого не случилось. Школьнику повезло дважды — флешка не успела навредить его организму и сохранила работоспособность. На следующий день после операции его выписали, а в школе приняли выполненную работу.