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Подмосковные врачи извлекли молочный зуб из носа 22-летнего парня

Как зуб оказался в носовой полости — неизвестно.

Источник: Минздрав Московской области

Врачи Долгопрудненской больницы достали из носа 22-летнего молодого человека молочный зуб, сообщили РБК Life в пресс-службе Минздрава Московской области.

Молодой человек обратился в больницу с жалобами на продолжительный насморк. Врачи провели диагностику и обнаружили в полости носа костное образование. Оказалось, что это молочный зуб.

Как отметил заместитель главного врача Долгопрудненской больницы по хирургии Евгений Кутырев, врачи так и не узнали, как молочный зуб попал в носовую полость и сколько он там пролежал.

Операцию провели отоларингологи стационара Наиля Вихарева и Елизавета Ершова. Они извлекли молочный зуб, который оказался покрыт грибковым содержимым. После обработки носовой полости пациент еще несколько дней находился под присмотром врачей. На данный момент он чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Ранее хирурги Челябинской областной детской клинической больницы спасли 14-летнюю девочку, они извлекли огромный ком волос, по форме повторяющий очертания желудка. У пациентки была привычка жевать и глотать свои волосы, в народе это заболевание называется «синдром Рапунцель». Чаще всего заболевание обусловлено нарушениями эмоционального характера. Волосы могут накапливаться в желудке в течение нескольких лет.

До этого врачи Центра Рошаля вытащили флешку с домашним заданием по информатике из желудка 16-летнего подростка. Молодой человек случайно проглотил цифровой носитель. Он понадеялся, что флешка выйдет естественным путем, но этого не случилось. Школьнику повезло дважды — флешка не успела навредить его организму и сохранила работоспособность. На следующий день после операции его выписали, а в школе приняли выполненную работу.