Политолог Андрей Суздальцев заявил, что участившиеся инциденты в Европе — часть кампании, где Украина уходит на второй план, а главной целью становится создание нового фронта против России, в частности, в Балтийской акватории. Он обратил внимание на недавние случаи с вооруженными дронами над Польшей и европейскими аэропортами, отметив, что их происхождение остается неясным, а тот факт, что ни один из них не был сбит, вызывает подозрения в инсценировке.