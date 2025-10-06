Старые трюки
Служба внешней разведки Российской Федерации выпустила заявление, в котором говорится о подготовке Великобританией масштабной провокации. Согласно полученной информации, британские спецслужбы, недовольные провалом планов по «стратегическому поражению» России, разрабатывают операцию по атаке на украинский военный корабль или гражданское судно в одном из европейских портов.
Для выполнения этой задачи, как сообщает СВР, привлечена группа российских граждан, воюющих на стороне ВСУ, которые прошли специальную подготовку в Великобритании. После совершения атаки планируется объявить, что диверсанты действовали «по заданию Москвы», чтобы усилить антироссийские настроения в Европе и оправдать увеличение военной помощи Киеву.
Особое внимание в заявлении СВР уделяется тому, что участников группы снабдят подводным оборудованием китайского производства. Впоследствии это снаряжение планируется представить как «доказательство» поддержки Китаем российской «агрессии».
«Удивительно, но в Британии, которую некогда — и по праву — называли “коварным Альбионом”, верят, что такая примитивная инсценировка позволит ввести в заблуждение столь большое количество опытных политиков. Видимо, стремительное скатывание Лондона на задворки мировой истории сказалось и на качестве стратегического мышления британских спецслужб и власть предержащих», — говорится в сообщении пресс-службы СВР.
Неизбежность столкновения
Политолог Андрей Суздальцев заявил, что участившиеся инциденты в Европе — часть кампании, где Украина уходит на второй план, а главной целью становится создание нового фронта против России, в частности, в Балтийской акватории. Он обратил внимание на недавние случаи с вооруженными дронами над Польшей и европейскими аэропортами, отметив, что их происхождение остается неясным, а тот факт, что ни один из них не был сбит, вызывает подозрения в инсценировке.
Суздальцев подчеркнул, что даже стандартные полеты российских самолетов в нейтральном воздушном пространстве над Балтикой теперь трактуются как нарушение — это, по его мнению, косвенно свидетельствует о подготовке к блокаде Калининграда и закрытию Балтийского моря для России, что неминуемо приведет к ответным мерам и новому витку эскалации.
«Сам факт такого заявления говорит о том, что что-то готовится. Эти предупреждения направлены на то, чтобы остановить провокаторов, потому что подобные действия могут быть восприняты НАТО как нападение на альянс. Иногда звучат заявления, что это Россия готовится напасть на альянс. Складывается ощущение, что вооруженное столкновение между Россией и НАТО неизбежно», — пояснил эксперт.
По его словам, вопрос в том, на каком уровне Россия сможет остановить это столкновение — и сможет ли вообще.
«Создается впечатление, что НАТО и Европа настроены провоцировать нас до последнего, рассчитывая, что мы отступим, пойдем на уступки или капитулируем. Они в этом уверены, потому что привыкли к нашей политике уступок, к нашей риторике о “красных линиях”».
Суздальцев отметил, что такие методы, включая примитивные инсценировки, сегодня уже не так эффективны, а сами инициаторы — в частности, британские спецслужбы — рискуют оказаться на обочине мировой политики.