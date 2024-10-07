Подкупают и пугают. Почему люди до сих пор верят телефонным мошенникам

Больше 4% россиян в этом году крупно пострадали от финансовых мошенников, следует из опроса ВЦИОМ. Эксперты объяснили aif.ru, что заставляет людей добровольно переводить незнакомцам крупные суммы и влезать в непомерные кредиты.
Секреты доверия
Преступники так виртуозно используют методы социальной инженерии, что свои деньги им отдают и пожилые люди, и молодежь. И у каждой жертвы могут быть свои причины доверять мошенникам.
«Первая причина, почему человек покупается на обман, в том, что его всегда торопят принять решение прямо сейчас, — говорит адвокат Александр Щербинин. — Человека могут запугивать — говорить, что он что-то или кого-то может потерять, если не выполнит инструкции. А могут, наоборот, обещать какую-то выгоду — выигрыш, деньги. Но если не согласиться в момент звонка, то все якобы пропадет. Жертву мастерски убеждают, что дело срочное. Но это же и основной признак, который выдает аферу. Мой совет: как только по телефону кто-то требует сиюминутных ответов и решений, надо сразу класть трубку. А лучше вообще не разговаривать с незнакомцами».
Вторая причина доверия к преступникам кроется в их умении на какое-то время стать значимой персоной для человека. Одних пугают высокими статусами — «капитан ФСБ», «главный судья», «руководитель подразделения Центробанка». Для других становятся «доброжелателями», которые готовы помочь решить внезапно навалившуюся проблему.
«Цель таких звонков — вывести человека из равновесия, — подтверждает юрист Вячеслав Курилин. — Иногда человек становится жертвой из-за того, что ему хочется быть полезным для кого-то, почувствовать свою значимость. Ко мне обращался за помощью один дедушка, на которого аферисты “повесили” кредитов на 3,5 млн рублей. Он три дня ходил в банк, считая, что помогает следствию ловить каких-то жутких преступников. Брал займы и переводил на неизвестные счета. Родственникам он ничего, конечно, не говорил — мошенники запретили».
Как с этим бороться?
Дела с участием кибермошенников раскрываются долго, трудно и редко. Поэтому самое главное оружие честных людей — собственное критическое мышление. А еще хорошо бы присмотреться к пожилым родственникам — они чаще других оказываются в денежной ловушке. Социальный психолог Алексей Рощин указывает на «красные флаги»: если близкий человек стал редко выходить на контакт, изменил устоявшиеся привычки, отдалился от близких, то он имеет все шансы оказаться в руках преступников.
«Самое главное, если человек уже “на крючке”, — это разорвать контакт, — советует Рощин. — После этого не нужно ругать его, говорить о том, что он крупно виноват — он это и так понимает. Возьмите паузу, скажите, что вместе со всем справитесь. А потом уже можно вести переговоры с банком по официальному телефону, блокировать карты и постепенно разруливать ситуацию. Желательно в минимальной степени включать в процесс пострадавшего, потому что он дезориентирован больше других».
Новые схемы обмана
Кроме старых схем в духе «ваш родственник попал в ДТП» или «вы финансируете вооруженные силы Украины» за последние месяцы появились новые «разводы». Например, от лица Минздрава предлагают установить медицинское приложение. Затем жертве сообщают, что ей полагается кешбэк, дают форму для ввода персональных данных и выводят деньги с карты. В сентябре этого года на такую уловку попалась пенсионерка-инвалид из Москвы. С ее счета преступники вывели 287 тысяч рублей.
Могут позвонить и под видом операторов сотовой связи. Обычно предлагают сменить тариф на супервыгодный. Подключиться предлагают здесь и сейчас через Telegram, затем требуют оплатить услугу за несколько месяцев вперед — и после перевода исчезают. Еще одну «замануху» придумали для любителей онлайн-игр. Людям присылают ссылку на игру, в конце которой человека якобы ждет денежный приз. Но сначала нужно ввести данные банковской карты. Как только это происходит, игрок сразу теряет все деньги.
«Некоторым мошенники присылают сообщения о том, что все пенсии и соцвыплаты будут переводиться в цифровые рубли, — предупредил инвестиционный советник Сергей Варфоломеев. — Для отказа предлагается перейти по ссылке в сообщении, но этого нельзя делать ни в коем случае. Принудительного перевода зарплат или пенсий в цифровые рубли не планируется, как и перевода всех социальных выплат только на цифровой рубль. Преступники пользуются недостатком финансовой грамотности среди населения. Если перейти по ссылке, которую отправляют якобы для отказа от перевода пенсий в цифровые рубли, человек попадает на мошеннический интернет-ресурс. А потом может потерять все свои сбережения».
Иногда дело доходит до шантажа. Так, в Санкт-Петербурге мошенники требовали с 28-летней девушки деньги, которые ее сестра якобы взяла в долг в МФО и сделала родственницу поручителем. Петербурженка требования проигнорировала. Тогда преступники с помощью нейросети сгенерировали видео для взрослых с якобы ее участием и пригрозили отправить файл родственникам. Теперь делом занимается полиция.