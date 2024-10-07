Подкупают и пугают. Почему люди до сих пор верят телефонным мошенникам

«Первая причина, почему человек покупается на обман, в том, что его всегда торопят принять решение прямо сейчас, — говорит адвокат Александр Щербинин. — Человека могут запугивать — говорить, что он что-то или кого-то может потерять, если не выполнит инструкции. А могут, наоборот, обещать какую-то выгоду — выигрыш, деньги. Но если не согласиться в момент звонка, то все якобы пропадет. Жертву мастерски убеждают, что дело срочное. Но это же и основной признак, который выдает аферу. Мой совет: как только по телефону кто-то требует сиюминутных ответов и решений, надо сразу класть трубку. А лучше вообще не разговаривать с незнакомцами».