Подкиньте дров. Психолог объяснила, как разжечь огонь страсти в долгом браке

Сохранить любовь можно даже после долгих лет жизни вместе. Семейный психолог Светлана Бояринова в беседе с РИАМО рассказала, как это сделать и о чем нужно помнить парам.
Она сообщила, что отношения всегда держатся на трех китах. Первый — это эмоциональная близость. Речь идет о взаимопонимании, эмпатии, умении чувствовать друг друга. Второй — ответственность: нужно выполнять обязательства, держать обещания. Сложнее всего с третьим пунктом — страсть. В длительных отношениях она может начать угасать, начинается рутина. В связи с этим психолог советует подкидывать дрова в костер страсти. Допустим, мужчине можно посоветовать ухаживать за женщиной, дарить ей цветы. Представительницам прекрасного пола можно порекомендовать красиво одеваться и следить за собой.
По словам психолога, супругам, которые давно женаты, нужно обновления, которые помогут вспомнить, что они мужчина и женщина. Нужно флиртовать, фантазировать, что-то придумывать.
Зачастую отношения могут быть построены на устойчивом базисе, душевной близости, ответственности, но и в этом случае нужно помнить друг про друга, подчеркивает психолог. По ее словам, нужно открыть уши, слушать друг друга и понимать. Нужно находить варианты, которые устроят обоих партнеров.
«Самое главное — нужно вспоминать о том, за что мы полюбили друг друга», — добавила Светлана Бояринова.
Кстати, сегодня День всех влюбленных. Если вы до сих пор никого не поздравили, знайте, что в этом вы не одиноки — многие не отмечают этот праздник. Так, исследователи Rambler&Co выяснили, что его празднуют лишь 4% опрошенных россиян.