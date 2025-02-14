Подкиньте дров. Психолог объяснила, как разжечь огонь страсти в долгом браке

Она сообщила, что отношения всегда держатся на трех китах. Первый — это эмоциональная близость. Речь идет о взаимопонимании, эмпатии, умении чувствовать друг друга. Второй — ответственность: нужно выполнять обязательства, держать обещания. Сложнее всего с третьим пунктом — страсть. В длительных отношениях она может начать угасать, начинается рутина. В связи с этим психолог советует подкидывать дрова в костер страсти. Допустим, мужчине можно посоветовать ухаживать за женщиной, дарить ей цветы. Представительницам прекрасного пола можно порекомендовать красиво одеваться и следить за собой.