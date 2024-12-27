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Подгруппа SEVENTEEN «BSS» анонсировала сингловый альбом Teleparty

Саб-юнит BSS южнокорейского бойз-бэнда SEVENTEEN объявил о выходе второго синглового альбома под названием Teleparty. Релиз намечен на 8 января 2025 года. Музыканты также поделились трейлером, снятым в стиле предвыборного ролика.

Источник: Звук

Саб-юнит BSS южнокорейского бойз-бэнда SEVENTEEN объявил о выходе второго синглового альбома под названием Teleparty. Релиз намечен на 8 января 2025 года. Музыканты также поделились трейлером, снятым в стиле предвыборного ролика.

В опубликованном видео участники SEVENTEEN Сынкван, Хоши и DK обещают взять на себя все заботы людей, чтобы те смогли насладиться своей молодостью.

Teleparty станет первым релизом саб-юнита c 2023 года. Последней их работой стал сингловый альбом SECOND WIND, в который вошли три трека.

Ранее стало известно, что SEVENTEEN спонтанно устроили кавер-концерт в одном из ресторанов в британском городе Бате после того, как отыграли сет на фестивале Glastonbury.