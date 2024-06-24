11 рекомендаций, как подготовиться к первому самостоятельному путешествию за границу

Планируя поездку, поинтересуйтесь условиями въезда в выбранную страну. Самое простое, когда штамп о въезде ставится в аэропорте сразу после прилета. В этом случае виза вам вообще не нужна. Проверьте, на какой срок обычно дают разрешение на въезд, чтобы хватило времени на весь отпуск. В этой статье вы узнаете, в какие страны россияне могут въехать без визы в 2024 году. Спойлер — там не только любимые многими Таиланд или Турция, но и экзотика вроде Фиджи и Филиппин. В других возможно получение визы на границе по приезду. В этом случае уточните ее стоимость. Если же страна предлагает визовый въезд, узнайте, какие документы нужны для получения разрешения на въезд заранее и сколько времени занимает оформление.