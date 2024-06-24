11 рекомендаций, как подготовиться к первому самостоятельному путешествию за границу

Простые и важные пункты, на которые стоит обратить внимание: они помогут избежать неожиданностей в отпуске и провести его комфортно.
1. Визы
Планируя поездку, поинтересуйтесь условиями въезда в выбранную страну. Самое простое, когда штамп о въезде ставится в аэропорте сразу после прилета. В этом случае виза вам вообще не нужна. Проверьте, на какой срок обычно дают разрешение на въезд, чтобы хватило времени на весь отпуск. В этой статье вы узнаете, в какие страны россияне могут въехать без визы в 2024 году. Спойлер — там не только любимые многими Таиланд или Турция, но и экзотика вроде Фиджи и Филиппин. В других возможно получение визы на границе по приезду. В этом случае уточните ее стоимость. Если же страна предлагает визовый въезд, узнайте, какие документы нужны для получения разрешения на въезд заранее и сколько времени занимает оформление.
2. Загранпаспорт
Проверьте срок действия загранпаспорта и условия въезда в желаемую страну. Есть государства, которые примут вас, если ваш паспорт будет действителен все время поездки. Другие же откажут во въезде, если запас меньше 6 месяцев с даты выезда из страны. Также уточните требования по количеству въездов в страну за год. Например, Таиланд имеет право не пустить, если вы приезжаете слишком часто и остаетесь надолго. Вопросы возникнут, если проводить там больше 180 дней в году без соответствующей длительной визы.
3. Дополнительные документы
При въезде сотрудники паспортного контроля имеют право запросить подтверждение брони отеля на весь период поездки, обратный билет, страховку и наличие необходимой денежной суммы, а также задать вопросы о цели поездки. Будьте к этому готовы и заранее распечатайте все документы или сохраните в телефоне.
4. Путешествие с ребенком
Заранее уточните какие документы потребуются на паспортном контроле для выезда ребенка из России. Если он путешествует без родителей или законных опекунов, нужно оформить нотариальное разрешение на выезд. Оно же понадобится в том случае, если один из родителей не сопровождает его в поездке или оформил запрет на вывоз ребенка. Затем узнайте правила въезда с детьми в нужную вам страну. Некоторым, например, ОАЭ, недостаточно, если ребенок вписан в ваш паспорт. Он должен иметь собственный.
5. Билеты
Изучите все способы добраться в нужную локацию — будет ли это поездка на машине, на поезде или самолете. Проверьте длительность маршрута, удобство и стоимость. Помните: если вы купите самые дешевые билеты с тремя пересадками, такое путешествие вряд ли будет комфортным. Более того, можно потратить много нервов и сил в попытках сориентироваться в незнакомых местах, вокзалах, аэропортах. О том, как покупать выгодные билеты за границу в 2024 году, мы рассказывали в этой статье.
6. Связь
Если важно оставаться на связи, уточните, какую сим-карту местного оператора приобрести на период отпуска. Как правило, туристические тарифы дороже. Поищите пакеты на более долгий срок. Возможно, это обойдется дешевле.
7. Такси
Изучите возможность передвижения в городе, куда вы едете. В любой стране есть собственные приложения для вызова такси. Скачайте их до прибытия: это значительно сэкономит средства. Если же планируете арендовать транспорт, позаботьтесь о получении международных прав. Без них вам могут не дать авто в аренду. А если даже разрешат забронировать транспортное средство, страховка в случае ДТП действовать не будет.
8. Общение
Перед поездкой не сочтите за труд выучить хоть пару слов на языке страны, в которую едете. Местные жители будут вам благодарны. В остальном, владея английским, проблем в общении вы не встретите, если это не глухая деревня. Если чего-то не знаете — вам поможет переводчик и старый добрый язык жестов.
9. Национальные праздники
Ознакомьтесь с календарем национальных праздников. Вы можете попасть в такое время, когда все попросту будет закрыто. Например, Рамадан в Малайзии лишит вас возможности посетить многие интересные достопримечательности. А Новый год в Таиланде или Камбодже понравится не всем, ведь в это время на улице сложно не оказаться облитым водой и обмазанным пудрой: далеко не всем туристам понятны и комфортны такие традиции.
10. Финансы
Подумайте о том, как будете оплачивать свое пребывание в другой стране, развлечения и покупки. Российские банковские карты работают не везде: уточняйте этот момент заранее. Возможно, придется взять наличные деньги и поменять на местную валюту в обменных пунктах в городе: в аэропорту курс почти всегда невыгодный. Для собственного спокойствия узнайте действующий курс и возможность обмена вашей родной валюты в стране отпуска.
11. Страховка
Выезжая в другую страну, позаботьтесь о страховке. Во-первых, ее могут спросить при въезде, во-вторых, медицинское обслуживание может обойтись очень дорого, если что-то пойдет не так. Страховку можно оформить напрямую в страховой компании или выбрать нужные тарифы с помощью онлайн-агрегаторов.
Автор: Ирина Бокова