Как подготовиться к путешествию в страну с другим климатом: 20 полезных советов по сбору чемодана

Путешествия в страны с другим климатом требуют особой подготовки. Важно не только выбрать одежду и аксессуары, но и учесть особенности местной погоды, чтобы путешествие прошло максимально комфортно. Рассказываем, как правильно собрать чемодан для поездки, какие вещи необходимо взять с собой и на что обратить внимание при подготовке.