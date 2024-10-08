Подъездные правила: что нельзя делать, чтобы не нарушать закон

Каждый хоть раз сталкивался с проблемой недостатка места в квартире для хранения вещей. Например, некуда поставить лыжи, коляску или убрать детские игрушки. В таком случае люди складируют вещи в подъезде. Такое решение проблемы как минимум неразумно, да еще и не всегда законно.
Неразумно, во-первых, потому что вещи могут украсть, так как ответственности за них никто не несет. Во-вторых, оставленная собственность вне вашей квартиры может не понравится соседям.
Рассказываем, что нельзя делать в подъезде, чтобы не навлечь на себя проблемы с законом и соседями.
Нельзя присвоить территорию
В Жилищном кодексе указано, что в подъезде собственнику принадлежит часть мест общего пользования, но их нельзя отгородить.
Иногда собственники устанавливают тамбурные двери, что без согласия всех жильцов делать противозаконно (пункт 3 статьи 36 ЖК РФ). Также необходимо согласовать строительство с пожарными и коммунальными службами.
Нельзя оставлять личные вещи
Согласно пункту 16 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в местах общего пользования нельзя оставлять мебель, коляски и другие легковоспламеняющиеся предметы.
Если в подъезде стоят велосипеды, их тоже придется убрать, так как они блокируют эвакуационные выходы.
То есть, согласно закону, коляски, мебель, елочные игрушки, самокаты, велосипеды и прочие вещи должны храниться только в квартире жильца или кладовке.
Нельзя выставлять мусор к двери
Некоторые жильцы не выносят мусор, а складируют его у своих дверей или около мусоропровода. Это нарушает не только правила противопожарной безопасности, но и санитарно-эпидемиологические требования. В подъезде могут появиться тараканы и крысы.
Нельзя хранить и строительный мусор. Для крупногабаритных отходов должны быть специально оборудованные площадки.
Нельзя курить
Согласно 12 статье ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», курить сигареты, в том числе электронные, нельзя на всей общедомовой территории, то есть у входа в подъезд, в лифтах, на лестничных клетках, чердаках, общих балкона.
Курить можно только в специально отведенных местах. Это связано как с правилами противопожарной безопасности, так и с заботой о здоровье граждан.
Украшать можно, но есть нюансы
Если есть желание украсить подъезд, нужно учесть правила противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы. Нельзя загораживать декором эвакуационные пути и выходы.
Также декор придется согласовать с управляющей компанией и всеми жильцами.
Горшки с цветами можно ставить на подоконники, но они не должны выходить за его пределы. Также в список разрешенных украшений входят картины и постеры. А чтобы повесить на окна гирлянду, нужно получить разрешение сотрудников пожарной службы.
Куда обращаться, если соседи нарушают закон
Прежде чем предпринимать какие-либо действия, стоит успокоиться, так как в состоянии раздражения можно сильно поругаться с соседями.
Итак, что делать, если жильцы нарушают закон.
Шаг 1: поговорите с нарушителем
Спокойно скажите соседям, что они нарушают закон, перечислив нужные пункты. Объясните, к чему это может привести.
Можно также не разговаривать, а повесить на дверь соответствующую записку — обычно это работает.
Шаг 2: обратитесь в управляющую компанию
Конечно, сотрудники УК не обязаны решать конфликты между жильцами, но она несет ответственность за порядок в доме.
Шаг 3. Напишите жалобу в Роспотребнадзор или сообщите участковому
При обращении в вышестоящие инстанции желательно предоставить доказательства, например, фотографии мусора или курящего на лестничной клетке соседа. Если в подъезде образовалась свалка крупногабаритных отходов, достаточно письменного обращения, так как проверяющие сами увидят нарушения и примут меры.
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