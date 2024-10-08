Подъездные правила: что нельзя делать, чтобы не нарушать закон

Каждый хоть раз сталкивался с проблемой недостатка места в квартире для хранения вещей. Например, некуда поставить лыжи, коляску или убрать детские игрушки. В таком случае люди складируют вещи в подъезде. Такое решение проблемы как минимум неразумно, да еще и не всегда законно.