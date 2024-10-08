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Подъездные правила: что нельзя делать, чтобы не нарушать закон

Подъезд — это место общего пользования, а не частная собственность. Рассказываем, законно ли превращать его в кладовку, оранжерею или курилку.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Каждый хоть раз сталкивался с проблемой недостатка места в квартире для хранения вещей. Например, некуда поставить лыжи, коляску или убрать детские игрушки. В таком случае люди складируют вещи в подъезде. Такое решение проблемы как минимум неразумно, да еще и не всегда законно.

Неразумно, во-первых, потому что вещи могут украсть, так как ответственности за них никто не несет. Во-вторых, оставленная собственность вне вашей квартиры может не понравится соседям.

Рассказываем, что нельзя делать в подъезде, чтобы не навлечь на себя проблемы с законом и соседями.

Нельзя присвоить территорию

В Жилищном кодексе указано, что в подъезде собственнику принадлежит часть мест общего пользования, но их нельзя отгородить.

Иногда собственники устанавливают тамбурные двери, что без согласия всех жильцов делать противозаконно (пункт 3 статьи 36 ЖК РФ). Также необходимо согласовать строительство с пожарными и коммунальными службами.

Нельзя оставлять личные вещи

Согласно пункту 16 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, в местах общего пользования нельзя оставлять мебель, коляски и другие легковоспламеняющиеся предметы.

Если в подъезде стоят велосипеды, их тоже придется убрать, так как они блокируют эвакуационные выходы.

То есть, согласно закону, коляски, мебель, елочные игрушки, самокаты, велосипеды и прочие вещи должны храниться только в квартире жильца или кладовке.

Нельзя выставлять мусор к двери

Некоторые жильцы не выносят мусор, а складируют его у своих дверей или около мусоропровода. Это нарушает не только правила противопожарной безопасности, но и санитарно-эпидемиологические требования. В подъезде могут появиться тараканы и крысы.

Нельзя хранить и строительный мусор. Для крупногабаритных отходов должны быть специально оборудованные площадки.

Нельзя курить

Согласно 12 статье ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», курить сигареты, в том числе электронные, нельзя на всей общедомовой территории, то есть у входа в подъезд, в лифтах, на лестничных клетках, чердаках, общих балкона.

Курить можно только в специально отведенных местах. Это связано как с правилами противопожарной безопасности, так и с заботой о здоровье граждан.

Украшать можно, но есть нюансы

Если есть желание украсить подъезд, нужно учесть правила противопожарной безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы. Нельзя загораживать декором эвакуационные пути и выходы.

Также декор придется согласовать с управляющей компанией и всеми жильцами.

Горшки с цветами можно ставить на подоконники, но они не должны выходить за его пределы. Также в список разрешенных украшений входят картины и постеры. А чтобы повесить на окна гирлянду, нужно получить разрешение сотрудников пожарной службы.

Куда обращаться, если соседи нарушают закон

Прежде чем предпринимать какие-либо действия, стоит успокоиться, так как в состоянии раздражения можно сильно поругаться с соседями.

Итак, что делать, если жильцы нарушают закон.

Шаг 1: поговорите с нарушителем

Спокойно скажите соседям, что они нарушают закон, перечислив нужные пункты. Объясните, к чему это может привести.

Можно также не разговаривать, а повесить на дверь соответствующую записку — обычно это работает.

Шаг 2: обратитесь в управляющую компанию

Конечно, сотрудники УК не обязаны решать конфликты между жильцами, но она несет ответственность за порядок в доме.

Шаг 3. Напишите жалобу в Роспотребнадзор или сообщите участковому

При обращении в вышестоящие инстанции желательно предоставить доказательства, например, фотографии мусора или курящего на лестничной клетке соседа. Если в подъезде образовалась свалка крупногабаритных отходов, достаточно письменного обращения, так как проверяющие сами увидят нарушения и примут меры.

Ранее рассказали, что по закону считается общественным местом и что там можно и нельзя делать.