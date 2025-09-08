Как сообщил 27 августа телеканал ARD, следователи из Германии установили «явные связи» с ВСУ или спецслужбами Украины у части из семи членов экипажа яхты «Андромеда», предположительно причастной к подрывам газопроводов «Северные потоки» в Балтийском море. Согласно совместному расследованию ARD и газет Zeit и Süddeutsche Zeitung, диверсионная группа имела не только набор поддельных румынских паспортов, но и настоящие украинские паспорта, выданные на чужие имена. Кроме того, одного из дайверов, по версии следствия, в 2024 году привезли в Киев из Польши на машине украинского военного атташе, вероятно, чтобы предотвратить его задержание после опознания по камерам видеонаблюдения в ФРГ.