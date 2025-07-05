Поддержка сельского хозяйства: почему решено субсидировать производителей российских бананов

Тепличная экзотика
Бананы никогда не были естественной культурой для российского климата. До сих пор они выращивались исключительно в оранжереях ботанических садов как диковинка или энтузиастами-любителями в тепличных условиях с искусственным освещением и обогревом. Однако включение бананов в официальный перечень сельскохозяйственной продукции — логичный шаг, считает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда.
«Производители могут на свой страх и риск заниматься любой не запрещенной деятельностью, не несущей вреда обществу. Производство бананов — только польза: занятые люди и полезный плод», — отметила эксперт в беседе с ВФокусе Mail.
Главное условие — чтобы поддержка экзотических культур не лишала традиционных производителей государственной помощи.
Экономическая целесообразность
Конкурентные преимущества России в выращивании бананов пока сомнительны. Традиционные производители тропических фруктов опираются на дешевую рабочую силу и естественные климатические условия. Российские реалии кардинально иные — здесь потребуются значительные затраты на отопление, освещение и создание искусственного микроклимата.
«У России могут появиться преимущества в производстве бананов, например, если резко подешевеет газ и электричество. В нашей стране много газа», — рассуждает специалист. Однако пока бананы не входят в число продуктов, где у России есть естественные конкурентные преимущества.
Влияние отечественного производства на цены бананов остается под вопросом. Эксперты не анализировали эту тему из-за «экзотичности» продукта. Банан долгое время был самым доступным зимним фруктом на российских прилавках, а его импортная цена зачастую ниже стоимости отечественных тепличных овощей.
«Каждый может сравнить зимнюю цену импортного банана и российского тепличного помидора или огурца», — подчеркивает эксперт. Ключевое условие для потребителей — чтобы новые производители не лоббировали закрытие границ для традиционных поставок и не добивались высоких пошлин на импорт. Если российские «банановоды» не будут претендовать на исключительные преференции и ограничения конкуренции, то эксперимент с массовым производством тропических фруктов в России может стать позитивным прорывом стереотипов.
Дарья Баева