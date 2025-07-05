Поддержка сельского хозяйства: почему решено субсидировать производителей российских бананов

«Каждый может сравнить зимнюю цену импортного банана и российского тепличного помидора или огурца», — подчеркивает эксперт. Ключевое условие для потребителей — чтобы новые производители не лоббировали закрытие границ для традиционных поставок и не добивались высоких пошлин на импорт. Если российские «банановоды» не будут претендовать на исключительные преференции и ограничения конкуренции, то эксперимент с массовым производством тропических фруктов в России может стать позитивным прорывом стереотипов.



Дарья Баева