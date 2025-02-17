Поддержка партнера улучшает состояние здоровья человека

В исследовании участвовали 493 жителя страны. Эксперты разработали две версии шкалы, получившей название PRIS-SA. Она оценивала, насколько человек чувствует поддержку, внимание и заботу со стороны своего партнера. Полная шкала включала 16 пунктов, а сокращенная — 8.
Исследование показало, что высокая воспринимаемая отзывчивость спутника жизни связана со множеством положительных эффектов. Так, поддержка партнера повышала у участника эксперимента удовлетворенность жизнью, улучшала его эмоциональный фон и качество сна.
Таким образом, ощущение, что партнер понимает, ценит и поддерживает, очень значимо для гармоничного союза.
«То, насколько человек чувствует, что его эмоциональные потребности находят отклик, напрямую влияет на глубину и продолжительность близости», — заключает Инмакулада Валор Сегура, одна из авторов исследования.
Очевидно, что отношения полезны для нашего здоровья и настроения. У пар могут возникать сложности, однако многие проблемы вполне реально решить. Поможет в этом, например, правило пяти секунд. Эти маленькие паузы делают большое дело для отношений.