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Поддержка партнера улучшает состояние здоровья человека

Понимание и забота партнера положительно сказываются на нашем физическом и эмоциональном состоянии. К такому выводу пришли исследователи из Университета Гранады в Испании.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail

В исследовании участвовали 493 жителя страны. Эксперты разработали две версии шкалы, получившей название PRIS-SA. Она оценивала, насколько человек чувствует поддержку, внимание и заботу со стороны своего партнера. Полная шкала включала 16 пунктов, а сокращенная — 8.

Исследование показало, что высокая воспринимаемая отзывчивость спутника жизни связана со множеством положительных эффектов. Так, поддержка партнера повышала у участника эксперимента удовлетворенность жизнью, улучшала его эмоциональный фон и качество сна.

Такие отношения с любимым человеком способствуют нормализации гормонального фона, снижают уровень тревожности и депрессивных симптомов, а также уменьшают риск преждевременной смерти.

Таким образом, ощущение, что партнер понимает, ценит и поддерживает, очень значимо для гармоничного союза.

«То, насколько человек чувствует, что его эмоциональные потребности находят отклик, напрямую влияет на глубину и продолжительность близости», — заключает Инмакулада Валор Сегура, одна из авторов исследования.

Очевидно, что отношения полезны для нашего здоровья и настроения. У пар могут возникать сложности, однако многие проблемы вполне реально решить. Поможет в этом, например, правило пяти секунд. Эти маленькие паузы делают большое дело для отношений.