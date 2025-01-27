Поддержка и безопасность: почему полезно общаться с соседями

Многие люди могут несколько десятков лет жить в одном и том же доме, но ни разу не общаться с соседями. Более того, они с ними могут быть даже незнакомы. Но укрепление соседских отношений имеет свои плюсы: от социальной и эмоциональной поддержки до повышения безопасности.