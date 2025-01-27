Поддержка и безопасность: почему полезно общаться с соседями

Многие люди могут несколько десятков лет жить в одном и том же доме, но ни разу не общаться с соседями. Более того, они с ними могут быть даже незнакомы. Но укрепление соседских отношений имеет свои плюсы: от социальной и эмоциональной поддержки до повышения безопасности.
В Yahoo рассказали, почему полезно общаться с соседями.
Преимущества общения с соседями
Исследование, проведенное Институтом здоровья, политики здравоохранения и старения Рутгерса (США), показало, что у пожилых людей, участвовавших в исследовании, отношения с соседями оказывали положительное влияние и служили защитой от потенциальных негативных последствий одинокой жизни. Но вам не обязательно быть пожилым человеком, чтобы ощутить преимущества.
Установление более тесных отношений с вашими соседями дает множество преимуществ:
- Помощь. В трудные времена связь с соседями становится особенно ценной. Они дополняют уже существующую сеть поддержки, состоящую из семьи, родственников, друзей и коллег. У людей, которые знают своих соседей, как правило, больше тех, на кого они могут положиться.
- Ответная помощь. Важно не только получать помощь от соседей, но и отдавать что-то в ответ. Это имеет огромное значение для психического здоровья. Например, не отказывайтесь, если вас попросят полить цветы или покормить кошку.
- Уменьшение чувства одиночества. Знакомство с соседями укрепляет доверие, что, в свою очередь, помогает открыто общаться и приводит к улучшению эмоционального состояния.
- Чувство безопасности. Соседи, которые общаются друг с другом, могут помочь предотвратить преступления. Также чувство безопасности снижает уровень общего стресса. Знание того, что у вас есть система поддержки поблизости, будь то во время кризиса или когда вы в отъезде, может создать ощущение защиты со стороны.
- Возможность для обучения. Общение с людьми знакомит нас с разными точками зрения и жизненным опытом. Также такое социальное поведение повышает эмпатию и укрепляет стойкость. Так что не стесняйтесь спрашивать у соседей, например, о садоводстве или о районе, в котором вы живете.
Как познакомиться с соседями
Существует множество способов активно налаживать и укреплять отношения с соседями. Вот несколько тактик, которые можно попробовать:
- Поздоровайтесь или принесите угощение. Это самый банальный и простой способ познакомиться с соседями.
- Предложите помощь. Может, у вас есть навыки или полезные привычки, которыми вы можете поделиться? Спросите, нужна ли соседям помощь в этих или других сферах.
- Используйте технологии. Практически в каждом доме есть домой чат, в котором можно не только посмотреть график отключения воды, но и узнать, нужна ли кому-то помощь.
- Не торопитесь. Лучший способ развивать отношения с соседями — делать это постепенно, совершая небольшие, но постоянные действия, например, такие как доставка продуктов.
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