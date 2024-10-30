Поддерживает иммунитет и здоровье кожи: польза алоэ вера

Алоэ вера — растение, известное своими целебными свойствами на протяжении тысячелетий. Известно, что в нем содержится более 70 активных веществ, благодаря которым растение остается одним из важнейших природных средств, поддерживающих организм, как снаружи, так и внутри.
В ВОЗ рассказали, в чем польза алоэ вера для здоровья.
Большое количество витаминов
Мякоть алоэ в основном состоит из воды, которая составляет до 99% массы растения. Оставшийся 1% — настоящий кладезь витаминов.
В алоэ содержатся витамины (А, С, Е, и витамины группы B), минералы (кальций, магний, цинк), ферменты, аминокислоты, полисахариды и даже антиоксиданты.
Успокаивающее средство для кожи
Алоэ хорошо заживляет ожоги, раны и помогает при раздражении кожи. Растение обладает таким действием за счет полисахаридов, которые поддерживают регенеративные процессы кожи, а также оказывают противовоспалительное действие.
Гель из алоэ вера отлично подходит для увлажнения кожи, поэтому его можно использовать в качестве основы для макияжа, крема и даже маски для волос. А благодаря противовоспалительным свойствам с помощью этого растения можно лечить кожные высыпания.
Помимо прочего, исследования показывают, что алоэ вера стимулирует выработку коллагена, что делает кожу упругой и эластичной, и способствует излечению от пролежней, псориаза и генитального герпеса.
Поддержка иммунитета
В алоэ вера содержатся антиоксиданты, которые помогают бороться со свободными радикалами, повреждающими клетки организма, вызывающими различные заболевания. Противовоспалительное действие растения помогает уменьшить воспаление в организме (например, в бронхах) и уменьшить тяжесть симптомов.
В народной медицине алоэ вера используется как натуральное иммуностимулирующее средство, особенно в период простудных заболеваний.
Помощник в борьбе с диабетом
Алоэ вера может помочь регулировать уровень сахара в крови. Эксперты предполагают, что некоторые компоненты растения улучшают чувствительность организма к инсулину.
Но стоит помнить, что алоэ нельзя использовать в качестве альтернативы традиционной терапии специализированными препаратами.
Помощь пищеварительной системе
Сок растения помогает пищеварению и работе кишечника. Это происходит благодаря пищеварительным ферментам, которые содержатся в алоэ вера.
Так, процессы расщепления пищи протекают более плавно, что способствует лучшему усвоению питательных веществ.
Также алоэ действует как мягкое слабительное. Полисахариды, содержащиеся в растении, регулируют перистальтику, что особенно ценно для людей, страдающих запорами или другими проблемами пищеварения.
Детоксикация организма
Сок алоэ помогает выводить токсины из организма и стимулирует работу печени, которая является ключевым органом, ответственным за устранение токсинов.
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