Подделка не растворится: как выбрать качественное сливочное масло

— Консистенция бруска должна быть плотной и однородной, а цвет ровный и матовый. Не должно быть металлического или горького привкуса. Обращать внимание стоит и на сорт, указанный на этикетке, он должен быть первым или высшим. При этом стоит помнить, что из пастеризованных сливок вкус продукта будет слаще, а из сквашенных — более пресный, — сообщила Писарева.