Подделка не растворится: как выбрать качественное сливочное масло

Правильная консистенция
По словам диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, настоящее сливочное масло производят из молочного жира, а не растительного. Это самое важное условие, которое говорит о качестве продукта.
— Поэтому нужно внимательно читать этикетку, чтобы не нарваться на фальсификат с использованием растительных или животных жиров. Тот же маргарин, к примеру, обладает высокой жирностью, но в его составе используют растительные или животные жиры, чтобы сэкономить на производстве, — пояснила Писарева.
Настоящее сливочное масло не крошится, отрезается и распределяется равномерно. При этом процент жирности может колебаться от классических 82,5 процента до 72,5 процента, напомнила врач.
— Консистенция бруска должна быть плотной и однородной, а цвет ровный и матовый. Не должно быть металлического или горького привкуса. Обращать внимание стоит и на сорт, указанный на этикетке, он должен быть первым или высшим. При этом стоит помнить, что из пастеризованных сливок вкус продукта будет слаще, а из сквашенных — более пресный, — сообщила Писарева.
Как проверить
Определить поддельное сливочное масло можно с помощью горячей воды, рассказала специалист.
— Если погрузить продукт в горячую воду (не ниже 60 градусов), сверху появится слой молочного жира желтого цвета, а вода станет мутной. Чем выше жирность масла, тем плотнее будет слой пленки. Поддельный же продукт не будет растворяться, он начнет расслаиваться, из-за чего вода превратится в однородную массу, — пояснила Писарева.
Также можно проверить качество сливочного масла на раскаленной сковороде, дополнила эксперт. Хороший продукт легко плавится, но не шипит, в отличие от подделок.
Отличия от маргарина и спредов
Иногда с целью экономии люди предпочитают покупать в магазине маргарин или спреды. Однако, в отличие от масла, они содержат растительные жиры и заменители молочного жира, предупредила Писарева.
— Поэтому и стоят они значительно дешевле сливочного масла. А в маргарине могут быть даже трансжиры (по регламенту, не больше двух процентов), которые вредят сердечно-сосудистой системе, пищеварению и даже могут спровоцировать онкологию, — рассказала эксперт.
Также маргарин содержит воду, что создает все условия для размножения бактерий. Поэтому важно следить за сроками годности продукта, заключила диетолог.