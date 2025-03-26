Подделают даже лица. Пять фактов о взломе и защите биометрии

«Считается, что взломать систему с помощью фотографий и видео нельзя, поскольку живое лицо обладает уникальными характеристиками, которые сложно воспроизвести на статичном изображении или видеозаписи, — считает профессор факультета Информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при правительстве России Дмитрий Чистов. — Эти характеристики включают в себя микровыражения, движение мышц лица, глубину и текстуру кожи, а также особенности освещения и отражения света. Но, как известно, технологии совершенствуются с обеих сторон, и я бы эти риски не стал отбрасывать. Если человека удается обмануть с помощью дипфейков, насколько защищены компьютерные системы?».