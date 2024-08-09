Подборка полезных статей для общества книголюбов

Недостаточно только собрать большую библиотеку, также важно — правильно хранить книги, чтобы со временем они не испортились. Эксперты сходятся во мнении, что для продления жизни бумажных текстов их обязательно нужно прятать от прямых солнечных лучей, регулярно ремонтировать им корешок, а также хранить их на стеллажах и в шкафах, сделанных из бескислотных материалов. Если же со временем книга повредится, ее стоит сдать в ремонт, а позже (особенно, если это редкое издание) — оцифровать, чтобы не утратить уникальный текст.