Подборка полезных статей для общества книголюбов

Традиция праздновать Всемирный день книголюбов появилась в Америке. Постепенно поклонники литературы из других стран оценили идею и тоже начали отмечать этот праздник. Так, День книголюбов, получивший всемирное призвание, стал ежегодно отмечаться 9 августа. В честь праздника ВФокусе сделал дайджест с полезными материалами о книгах и чтении.
Почему провести выходные с книгой — полезно для здоровья
Есть множество способов провести выходные: одни предпочитают отправиться на природу, другие же остаются в постели, чтобы посмотреть любимый сериал. Однако, если вы заботитесь о здоровье мозга, стоит провести уикенд за чтением книги. Ученые со всего мира утверждают, что такой досуг может продлить ему жизнь.
По данным Китайского национального центра клинических исследований болезни Альцгеймера и нейродегенеративных расстройств, чтение улучшает когнитивные функции даже у людей без высшего образования.
Кроме того, научно доказано, что регулярное чтение книг снижает риск преждевременной смерти на 23%. Это обусловлено уменьшением возможности появления нейродегенеративных заболеваний, вроде Альцгеймера и Паркинсона.
Сколько времени в день нужно уделять чтению
Настоящему книголюбу не стоит переживать о том, сколько времени нужно проводить за книгой, ведь практически весь его досуг посвящен изучению новых произведений. Однако, если вы только планируете вступить в этот «клуб», нужно выработать привычку. Исследователи выяснили, что для этого нужно тратить 15−30 минут ежедневно, постепенно увеличивая интервал.
Что можно почитать
Современная кладезь литературы богата историями на любой «вкус и цвет». Однако все же существует настоящая классика, с которой должен ознакомиться каждый уважающий себя книголюб. Например, тем, кто любит захватывающие приключения, стоит прочесть культовый американский роман Германа Мелвилла «Моби Дик». На его страницах можно узнать историю путешествия команды прожженных моряков, что отправилась вслед за полубезумным одноногим капитаном Ахавом на поиски свирепого белого кита, попутно занимаясь китобойным промыслом в океанах.
Почему стоит покупать бумажные книги
Все произведения, а не только названную классику, стоит покупать в бумажном виде, чтобы по-настоящему погрузиться в историю. Кажется, что такой формат будет намного удобнее электронного, хотя бы потому, что в книгах можно делать заметки, чтобы помечать важные места и позже возвращаться к излюбленному фрагменту текста.
Кстати, считается, что старые книги с пометками (или автографами) ценятся гораздо выше, особенно если записи оставил известный человек или специалист — ведь они тоже становятся частью истории. Так что, книголюбы и антиквары по совместительству, возьмите это на заметку!
Как правильно хранить бумажные книги
Недостаточно только собрать большую библиотеку, также важно — правильно хранить книги, чтобы со временем они не испортились. Эксперты сходятся во мнении, что для продления жизни бумажных текстов их обязательно нужно прятать от прямых солнечных лучей, регулярно ремонтировать им корешок, а также хранить их на стеллажах и в шкафах, сделанных из бескислотных материалов. Если же со временем книга повредится, ее стоит сдать в ремонт, а позже (особенно, если это редкое издание) — оцифровать, чтобы не утратить уникальный текст.
Кристина Корчанова