Подборка необычных библиотек в России

1 июля 1862 года император Александр II утвердил «Положение о Московском публичном музее и Румянцевском музее». Частью музея была первая в стране публичная библиотека, которая впоследствии несколько раз сменила название, а теперь является главной библиотекой в стране — Российской государственной библиотекой.
Кроме нее сейчас в России больше 40 тысяч публичных библиотек, куда может попасть кто угодно — а еще множество закрытых, ведомственных и частных. Вместе с телеграм-каналом «Книжный Петербург» собрали подборку самых интересных и необычных библиотек в стране. Во все можно свободно попасть и есть, на что посмотреть — но, на всякий случай, не забудьте паспорт!
Библиотека Николая II
Сейчас это — один из залов в Государственном Эрмитаже. Зайти в зал нельзя, но через бархатную ленту можно рассмотреть красивые дубовые стеллажи и книги.
Библиотеку спроектировал архитектор Красовский в 1894—1895 годах по личной просьбе императора. Благодаря записям императрицы Александры Фёдоровны известно, что читали в семейном кругу Романовых: среди прочего, «Собаку Баскервилей», «Дракулу», Гоголя, Метерлинка, Дюма и Лескова.
Не менее красивая — библиотека Бестужевских курсов, куда можно попасть только с экскурсией: огромная комната, с пола до потолка заставленная книгами, которые стоят точно в том же порядке, как и 130 лет назад, когда открылись первые женские курсы в России.
Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, 2.
Нотно-музыкальный отдел Российской государственной библиотеки для молодежи
Сюда стоит заглянуть, даже если нотами вы не интересуетесь. Двухэтажный деревянный особняк в стиле модерн впечатляет уже витой оградой вокруг участка. Внутри не менее красиво:
Дом построил для купца Носова архитектор Кекушев в стиле бельгийского модерна — сейчас на первом и втором этажах находится музей и проводят мероприятия, а нотное хранилище расположено в грандиозном подвале. Часть дома можно посмотреть самостоятельно, но лучше взять экскурсию — тогда покажут оба этажа, подвал, лестницы, комнаты и камины, а заодно расскажут историю дома.
Москва, Электрозаводская улица, 12.
Донская публичная библиотека
Библиотека с Зимним садом и фонтанами.
Здание в стиле советского брутализма спроектировали в 1960-х, а достроили только в 1994 году, но главная достопримечательность поражает и сегодня: в просторном холле, куда выходят балконы со всех этажей, разбит большой зимний сад с фонтанами. Около растений можно посидеть, почитать или поработать.
Визуально здание делится на две части: трехэтажную (читальные залы и служебные помещения) и 16-этажное книгохранилище. В него попасть, конечно, нельзя, но можно подумать о том, сколько книг нависает у вас над головой (примерно 5 миллионов).
Ростов-на-Дону, Пушкинская улица, 175A
Театральная библиотека
Целая библиотека, посвященная театру.
Библиотеку основали в 1756 году по приказу императрицы Елизаветы Петровны, а с 1889 года она находится в здании Дирекции императорских театров за Александринским театром (кроме нее в здании сейчас находится Театральный музей и Академия русского балета). В читальном зале красивая кованая винтовая лестница, за окном — одна из самых нарядных площадей Северной столицы.
В фонде больше 600 тысяч документов: рукописи, эскизы костюмов и декораций, пьесы, программки и архивные документы. А еще книги по истории театра и балета, оперные и балетные либретто и все, что связано с театром — часть можно взять почитать, а что нельзя, оцифровано на сайте.
Санкт-Петербург, Улица Зодчего Росси, 2
Библиотека Аалто, Выборг
Самое продуманное библиотечное здание в России. Библиотеку спроектировал в 1933 году финский архитектор Алвар Аалто, а в 2012 году ее отреставрировали в соответствии с первоначальным замыслом.
Тут продумано все: в потолке над огромным читальным залом прорезаны круглые окна для дневного света, в зале для мероприятий волнообразный потолок помогает говорить без микрофона так, чтобы 150 человек слышали лектора, стулья складываются один в другой лучше, чем это делает ИКЕА (да, даже стулья по проекту Аалто).
В газетном зале подоконники скошены под углом и покрашены масляной краской специально, чтобы на газеты падало чуть больше солнечного света — и такие мелочи повсюду. Каждая деталь продумана так, чтобы посетителю было удобно и приятно.
А еще здание очень красивое: белое, воздушное, с деревянными панелями, изогнутыми волнообразными перилами, растениями и, местами, панорамным остеклением. В общем, в Выборг можно приехать ради одной этой библиотеки (хотя сам город тоже очень красивый).
Выборг, Проспект Суворова, 4
Библиотека имени Пушкина, Сочи
Конечно, в Сочи едут не ради библиотеки, но в нее тоже стоит заглянуть. В 1912 году местный архитектор Алексей Яковлевич Буткин построил специально для нее небольшой двухэтажный особняк в стиле модерн с видом на море. Особенно красивые в здании окна — и, конечно, панорама.
Сотрудники рассказывают, что большинство читателей — отдыхающие, которые берут почитать книгу на пляж.
Сочи, Приморская улица, 1
Национальная библиотека Татарстана
Тут два интересных адреса. Старое — Дом Зинаиды Ушковой — эклектичный особняк стиле модерна в самом центре города. Его уже несколько лет собираются закрыть на реставрацию, но пока регулярно водят экскурсии. Внутри каждая комната оформлена в своем стиле: лестница с китайскими гравюрами, настоящий грот с живыми растениями и фонтаном, готические деревянные панели, раскрашенные потолки и сложные витражи. Только представьте, что раньше в этих залах просто сидели читатели.
Новое здание находится на берегу реки Казанки в бывшем Ленинском мемориале. В монументальном комплексе есть панорамные окна с видом на реку, памятник строителям социализма с былых времен и даже собственная вертолетная площадка (правда, не для читателей). А еще красивая инсталляция из букв татарского алфавита в холле, 3 миллиона книг и много приятного пространства. А в штате библиотеки есть целый отдел «книжных детективов», которые ищут и выкупают ценные книжные памятники у населения, чтобы сберечь их для потомков.
Казань, Улица Пушкина, 86
Казань, Казанская улица, 39
Автор: Георгий Мазуркевич