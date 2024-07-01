Подборка необычных библиотек в России

Кроме нее сейчас в России больше 40 тысяч публичных библиотек, куда может попасть кто угодно — а еще множество закрытых, ведомственных и частных. Вместе с телеграм-каналом «Книжный Петербург» собрали подборку самых интересных и необычных библиотек в стране. Во все можно свободно попасть и есть, на что посмотреть — но, на всякий случай, не забудьте паспорт!