Подавляющее большинство россиян признались, что видят сны о работе

Выяснив это, аналитики решили углубиться в изучение вопроса. Тех, кто видит сны о работе (а это около 2,6 тыс. респондентов), спросили: «Бывали ли в вашей жизни вещие сны о работе?» Вещими свои сны назвали более 40% опрошенных. Остальные 59% респондентов ответили отрицательно.