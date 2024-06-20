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Подавляющее большинство россиян признались, что видят сны о работе

Почти половина назвали свои сновидения «вещими».

Источник: Freepik

74% россиян видят сны о работе, сообщили РБК Life аналитики портала «Работа.ру» по итогам собственного опроса. Участие в нем принимали более 3,5 тыс. пользователей сервиса из всех регионов России.

Для 28% опрошенных такие сновидения — дело привычное, для 46% — редкий случай, но тоже бывает. 22% респондентов не снятся рабочие ситуации, а 4% россиян вообще спят без сновидений.

Чаще всего работу во сне видят жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Краснодарского края, Екатеринбурга и Свердловской области. Редко с этим явлением сталкиваются москвичи и петербуржцы.

Выяснив это, аналитики решили углубиться в изучение вопроса. Тех, кто видит сны о работе (а это около 2,6 тыс. респондентов), спросили: «Бывали ли в вашей жизни вещие сны о работе?» Вещими свои сны назвали более 40% опрошенных. Остальные 59% респондентов ответили отрицательно.

После вещих снов в ответ на новый вопрос (выборка 1 тыс. человек) россияне отметили, что:

  • у них проходили рабочие мероприятия — 31% опрошенных;
  • возникала важная встреча на утро — подчеркнули 26% респондентов;
  • обрели новые обязанности — 25% россиян;
  • запустили новый проект на работе — 15% опрошенных;
  • уволились — 12%;
  • получили повышение или премию — 11%;
  • получили выговор — 5%;
  • перенесли старт проекта — 4% россиян.

«23% участников исследования выбрали вариант “Другое” и отметили, что им во сне приходили решения рабочих задач», — прокомментировали авторы опроса его результаты.

Это не первое исследование на тему работы, служебных обязанностей и взаимоотношений в коллективе. Вот еще несколько интересных фактов:

  • 56% россиян посоветовали бы молодой версии себя быть решительнее и ничего не бояться (опрос, выборка 3,5 тыс. жителей страны);
  • 39% респондентов признались, что весной им мешают работать мысли об отпуске и даче (опрос, выборка 1650 человек);
  • 33% участников исследования считают, что справились бы с работой лучше руководителя (опрос, выборка 5 тыс. жителей России из всех регионов страны);
  • 55% россиян хотели уволиться вслед за коллегой (опрос, выборка 3,5 тыс. респондентов из всех регионов страны);
  • треть опрошенных испытывали романтические чувства к своим коллегам, и в 8% случаев это закончилось созданием семьи (исследование, выборка 1600 россиян в возрасте от 18 лет).